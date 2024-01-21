CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde 8 tutuklama! Aralarında başkan yardımcısı da var
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki “rüşvet” suçlamalarına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı N.S.'nin de bulunduğu 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, Büyükçekmece Belediyesinde imardan sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç.'nin de aralarında olduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı N.S., Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü .A.Ç. ve 7 belediye personeli ile Gül İnşaatın sahibi Müteahhit A.G. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.