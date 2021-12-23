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Kadın - Aile Sıcak çikolata tarifleri
Kadın - Aile

Sıcak çikolata tarifleri

Kış günlerinde içinizi ısıtacak sıcak çikolata tarifleri

Yeniakit Publisher
2021-12-23 18:19:00 - 2021-12-23 18:22:09
Sıcak çikolata tarifleri

Çikolata çok iyi bir stres gidericidir ve anti-depresan etki göstermektedir.

Sıcak çikolata tarifler

Kakaolu ile sıcak çikolata tarifi

Malzemeler

  • 2-3 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • Üzeri için istenirse krema, kakao, tarçın 

Süt, şeker, kakaoyu karıştırıp kaynatıyoruz. İstenilirse üzerine granül ekleyip servis yapıyoruz. 

Kakao içeceği nasıl yapılır?

Çikolatayı benmari usulü eritin. Minik bir tencereye süt, kakao ve toz şekeri ilave edip kaynatın. Servis bardaklarına sütü paylaştırıp üzerine marshmallowları ekleyin. Son olarak sıcak çikolatayı en üste aktarıp, servis edin

Sıcak çikolata tarifi

Malzemeler

  • 4 su bardağı süt,
  • 4 tatlı  kaşığı kakao,
  • 4 tatlı kaşığı şeker,
  • 1 tatlı kaşığı şekerli vanilin.

Kakaoyu ve şekeri bir cezveye alın. Üzerine sütü ekleyin. Orta ateşte karıştırarak kaynayana kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca  vanilini ekleyip bir taşım daha pişirin.

 

 

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