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Sıcak çikolata sağlığı tehlikeye atıyor

Çikolatanın faydası kadar zararı da bulunuyor. İşte çikolatanın faydaları...

06 Temmuz 2018 Cuma 19:55
Sıcak çikolata sağlığı tehlikeye atıyor

Sıcak tüketilen çikolata sağlık bakımından büyük risk taşımaktadır. Nedeni ise fazla oranda şeker ve yağ içerdiğinden dolayıdır. Çikolata alırken dikkat edilecek bazı noktalar vardır. Özellikle içerisinde %70 kakao içeren çikolatalar tercih edilmelidir. Bu çikolatalar sağlık açısından daha faydalı olmaktadır.

ÇİKOLATANIN ZARARLARI

Aşırı ölçüde çikolata tüketmek kilo sorununa neden oluyor ve kişilere kilo aldırıyor.

Çikolatanın içerisinde fazla miktarda şeker bulunduğu için diş çürümelerine neden oluyor. Bunu önlemek için çikolata yedikten sonra dişleri fırçalamak gerekiyor.

Çikolatanın içeriğinde bulunan maddeler aşırı tüketilmesi sonucunda beyinin uyuşmasına neden oluyor. Bu da kişilerde normal fonksiyonların yerine getirilmesinin önüne geçiyor.

Cildi hassas olan kişilerin aşırı çikolata tüketmeleri akne ve sivilce oluşumuna sebep olabiliyor.

Şiddetli baş ağrısı sorunu olan veya migren hastalarının çikolata tüketmeleri sağlık açısından önerilmiyor. Nedeni ise çikolatanın baş ağrısını tetiklemesidir.

Bazı çikolataların içerisinde bulunan doymuş yağ, kolesterol sorununa neden olabiliyor. Kolesterol artmasına nende olan bu çikolatalar genelde kalitesi düşük olan çikolatalardır.

Bünyesi hassas olan kişilerde aşırı çikolata tüketimi alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor.

Çikolata, kişilerde serotomin hormonunun salgılanmasına sebebiyet veriyor. Bu da zamanla kişileri çikolata bağımlı yapıyor. Bunu önlemek için bilinçli bir şekilde çikolata tüketilmesi lazım.

Mutluluk hissi veren çikolata kişilerde bağımlılık yapıyor ve sürekli yeme ihtiyacı hissettiriyor.

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 19:55
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