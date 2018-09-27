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Sıcak çatışma! O terörist yaralı olarak yakalandı

Şırnak Beytüşşebap'ta güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada İran uyruklu sözde üst düzey bir terörist yaralı olarak ele geçirildi.

27 Eylül 2018 Perşembe 11:05
Sıcak çatışma! O terörist yaralı olarak yakalandı

Edinilen bilgilere göre güvenlik güçleri, Beytüşşebap ilçesi Yeşilöz Yaylası Faraşin bölgesinde bir grup terörist tespit etti. Askerlerin bölgeye sevk edilmesi ile teröristlerle sıcak çatışma yaşandı.

Çıkan çatışmada sözde üst düzey bölge sorumlusu bir terörist, yaralı olarak ele geçirildi. Yaralı terörist Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada teröristin 2003 yılında İran’dan PKK’ya katıldığı belirtildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği öğrenildi. 

TUNCELİ'DE 2 TERÖRİST

Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olan 2 terörist ölü olarak ele geçirilirken, bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Mazgirt Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda, eylem yapma hazırlığı içinde olduğu tespit edilen 2 BTÖ mensubu terörist, JÖH’lerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Valilik bölgede operasyonun devam ettiğini, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü de aktardı. 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 11:05
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