Sıcak bölgeye inen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a flaş çağrı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldı.

Bakan Akar'a TSK komuta kademesi de eşlik etti. Yunanistan'ın hukuksuz bir hamleyle silahlandırdığı Meis Adası'nın tam karşısında bulunan Antalya'nın Kaş ilçesinde gündeme önemli açıklamalarda bulunan Bakan Akar, Yunan hükümetine önemli çağrılarda bulundu.

Yunanistan'a flaş çağrı

Yunanistan'ın Ege'de sahip olduğu adalara anlaşma yoluyla sahip olduğunu belirten Bakan Hulusi Akar, Yunan hükümetinin her şeyi kendi menfaatine göre yorumladığını belirterek, konunun takipçileri olacaklarını dile getirip bugüne kadar gelmiş faaliyetlerin mahkeme kararlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesini ve oldu bittilere getirilmemesi gerektiğini kaydetti.

Buradaki sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini dile getiren Akar, Yunanistan'ın adalara asker göndermesinin Türk kamuoyunu rahatsız ettiğini ve bu tutumu provokatif kışkırtıcı bir durum olarak değerlendirdiklerini aktardı.

Akdeniz'de bir silahlanma yarışının başladığını ve bu durumu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kışkırtıldığını belirten Akar, Meis Adası'nın silahsızlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un öncülüğünde bir provokatif bir yaklaşımın varlığına değinen Akar, "Yunanistan tahrik edilmekte, yönlendirilmekte. Son 15 günde 4 büyük kara-deniz ve hava unsurlarının katıldığı tatbikatlar gerçekleştirildi. Bizim yaptığımız, her yıl yaptığımız tatbikat. Buradaki huzura, istikrara zarar verilmektedir." dedi.

"Barıştan yanayız ama haklarımızı da çiğnetmeyiz"

Macron'un bölgeye ilişkin politikalarının iflas ettiğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Barıştan yanayız ama haklarımızı da çiğnetmeyiz" ifadelerini kullanarak, kışkırtıcılığın kimseye, özellikle de Yunanistan'a hiç yararının olmadığını da belirtti.

Macron'un hamlelerinin açık bir şekilde ticari maksatlı olduğunun altını çizen Akar, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Yunanistan'dan alacağı paralarla kendisine katkı sağlayacağını belirterek, "Macron liderliğinde uygulanan politikalardan bir sonuç elde edilemediği ortada bunu kapatmak için bazı roller almaya kalkıyor. Dünya kamuoyu önünde bunların politikaları çöktü. Macron bunun verdiği asabiyetle bu hatalarını örtbas etmeye çalışıyor. Ancak bu yaptıkları ile bunun örtbas edilmesi mümkün değil. Yunanistan'ın Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım. Macron'un politikalarının iflas ettiği ortadadır." dedi.

"Oruç Reis planlı faaliyeti nedeniyle geri döndü"

40 bin kilometrelik bir alan Meis Adası'ndan dolayı Yunanistan'a verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Akar, aklı selim davranılmadığı sürece problemin çözülemeyeciğine dikkat çekti. "Biz hiçbir zaman haklarımızı çiğnetmeyeceğimizi her zaman söyledik" diyen Akar, Oruç Reis sondaj gemisinin planlı faaliyet kapsamında Antalya'ya döndüğünü ve Türkiye'nin herhangibir şekilde oradaki haklarından vazgeçmiş olmasının söz konusu olamayacağını belirtti.

Macron'un skandal Erdoğan açıklamaları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sarf ettiği sözlere de değinen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu ve benzer söylemlerin tamamen bir şekilde fitne çalışmaları olduğunu belirterek, "Bu fitne çalışmalarının da bizim asil milletimiz karşısında hiçbir etkisi ve kıymeti yoktur." dedi.

"Macron AB'nin arkasına sığınıyor"

Bakan Akar, Macron'un bir rol kapma çabası içerisinde olduğunu ve Yunanistan ile birlikte Avrupa Birliği'nin (AB) arkasına sığındığını belirtti. Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerine de değinen Akar, "NATO'nun beyin ölümünden bahsedeceksiniz ertesi gün NATO'dan medet umacaksınız. Artık köprünün altından çok sular geçti. Türkiye'nin menfaatini korkutmak için ne yapmak gerekiyorsa bugüne kadar yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bunlar için benim söyleyebileceğim tek söz; Entelektüel namus. Aynı kişiler burada Meis'e 40 bin kilometre bir alan talep ediyorlar. Bunu hiç kimse kabul etmez biz akla ve mantığa davet ediyoruz." dedi.

"Yunan komşularımız ne zaman isterlerse gelsinler"

Türkiye'nin dördüncü toplantı için ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu da dile getiren Akar, "Yunan komşularımız ne zaman istiyorlarsa buyursun gelsinler konuşalım ve ortada ne var ne yoksa ortaya çıksın istiyoruz. Biz haklı olduğumuz için konuşmaktan çekinmeyiz." ifadelerini kullandı.

"Diyalog kapılarımız açık"

Türkiye'nin hak ve hukukunun tanınması gerektiğini dile getiren Bakan Akar, "Provokasyonun kimseye yararı yok. Diyalog kapılarımız açık, görüşmelere başlamamız lazım. Güvenilen dağlara kar yağmadan diyalog başlamalı." dedi.

Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker kimdir?

Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, Birinci Dünya Savaşı sırasında Meis Adası ve çevresinde görevli bir İngiliz deniz uçağı gemisini batırmıştı ve başarılarından dolayı İstiklâl Madalyası'yla ödüllendirilmişti.