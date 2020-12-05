Sıcak ayran çorbası nasıl yapılır?
Ayran çorbası tarifi | Yaz aylarında genellikle soğuk olarak tüketilen ayran çorbasını kış mevsiminde sıcak olarak hazırlayabilirsiniz. Peki, ayran aşı çorbası nasıl yapılır? | Sıcak ayran çorbası nasıl yapılır? | Yoğurtlu çorba tarifleri
Ayran aşı çorbası yapılışı | Hem içinizi ısıtacak hem de damaklarınızı çatlatacak ayran çorbasını kış mevsimine uygun olarak sıcak hazırlayabilirsiniz. Peki, ayran çorbası nasıl yapılır?
Sıcak ayran çorbası tarifi
Malzemeler:
- Yarım su bardağı haşlanmış nohut
- 2 su bardağı haşlanmış buğday
- 2 yemek kaşığı un
- 1 adet yumurta
- 2 su bardağı yoğurt
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz
- Karabiber
- Nani
Sıcak ayran çorbası nasıl yapılır?
Geceden suya koyduğunuz nohut ve buğdayı ayrı tencerelerde haşlayın.
Çorba yapacağınız tencerenin içerisine yoğurt, yumurta ve unu alın.
Çırpma teliyle karışımı güzelce karıştırın.
Haşlanan buğday ve nohudu karışıma ekleyin.
2-3 su bardağı suyu ilave edin. Çorba katı olduysa su ekleyebilirsiniz.
Ocağın altını açın ve kaynayana kadar sürekli karıştırın.
Yağda kuru naneyi kızdırın.
Çorbaya tuz ve naneyi ekleyin.
Ardından ocağın altını kapatın.
Afiyet olsun.