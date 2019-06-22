Sıcacık yaz günlerine uygun bir tarif: Pancar çorbası

Sıcak yaz günlerinde insanın canı ağır yemekler, aşırı sıcak lezzetler yemek istemiyor. Hal böyle olunca da hanımlar serinletici lezzet arayışına girmeye başlıyor. Sizde böyle bir arayış içindeyseniz, buyurun size soğuk pancar çorbası tarifi...

Malzemeler:

6 adet pancar

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz

Zeytinyağı

3 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı labne

Karabiber

Daha önceden buzluğunuzda hazırlanmış pancarınız var ise işiniz biraz daha kolay. Hazırda pancarınız yok ise öncelikle onları pişirmeniz gerekiyor. Pancarları güzelce temizleyip yaklaşık 35-40 dakika haşlayın. Haşlanan pancarların kabuklarını soyun.

Daha önceden derin dondurucuya attığınız pancarları ise 3-4 dakika kaynatmanız yeterli.

Pancarları ikiye bölüp rondonun içerisine atın. Rondoya limon, tuz, zeytinyağı ve bir miktar su ekleyip çalıştırın.

Püre haline getirdiğiniz pancarı bir tencereye alın. Kıvamını azar azar su ekleyerek ayarlayın.

Arzu ederseniz çorbayı birkaç saat buzdolabında soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz.

Yoğurt, labne ve karabiberi güzelce karıştırın.

Servis aşamasında hazırladığınız bu kremayı çorbanın üzerine bırakın.

Afiyet olsun.