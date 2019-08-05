Sibirya'daki büyük yangının sebebi belli oldu Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya'nın Sibirya bölgesi ve doğusunda devam eden orman yangınlarının tedbirsiz yakılan ateşlerden kaynaklandığını açıkladı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, İrkutsk, Krasnoyarsk, Zabaykalsk, Yakutistan ve Buryatya'daki orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yangınların tedbirsiz yakılan ateşlerden kaynaklandığı kaydedilen açıklamada, "Yangın çıkış noktalarının yol üzerinde bulunduğu tespit edildi. Tedbirsiz yakılan ateşlerin orman yangınlarına neden olduğu söylenebilir." ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.