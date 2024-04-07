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Teknoloji ‘SİBERAY’ programı çerçevesinde vatandaşlar bilinçlendirildi
Teknoloji

‘SİBERAY’ programı çerçevesinde vatandaşlar bilinçlendirildi

Yeniakit Publisher
2024-04-07 14:38:00 -
‘SİBERAY’ programı çerçevesinde vatandaşlar bilinçlendirildi

Bilecik'te, "SİBERAY" programı kapsamında sokaklarda vatandaşlar bilgilendirildi ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi-manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan ‘SİBERAY’ programı çerçevesinde; internetin güvenli kullanımı, teknoloji bağımlılığı, sahte web siteleri gösterime girecek ‘Ekip Siberay Güneş Fırtınası’ adlı sinema filmi ile ilgili afişler asılarak, vatandaşlar bilgilendirildi.

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