‘SİBERAY’ programı çerçevesinde vatandaşlar bilinçlendirildi
Bilecik'te, "SİBERAY" programı kapsamında sokaklarda vatandaşlar bilgilendirildi ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.
Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi-manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan ‘SİBERAY’ programı çerçevesinde; internetin güvenli kullanımı, teknoloji bağımlılığı, sahte web siteleri gösterime girecek ‘Ekip Siberay Güneş Fırtınası’ adlı sinema filmi ile ilgili afişler asılarak, vatandaşlar bilgilendirildi.
Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dolandırmadığı kimse kalmamış: Trump'ın dolandırıcılık davası dün başladı