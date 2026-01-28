Yılmaz Özdil'den şaşırtan AK Parti çıkışı! Merkez Bankası ve altın açıklaması olay oldu

Merkez Bankası'nın net rezervlerinin 85 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Özdil, bu rezervin yüzde 60’ının altından oluştuğuna dikkat çekerek hükümetin altın fiyatlarındaki yükselişi öngördüğünü ifade etti.

Devletin bu pozisyon sayesinde net 6 milyar dolar kâra geçtiğini vurgulayan Özdil, vatandaşın yastık altındaki birikiminin ise sadece 6 ayda 500 milyar dolardan 600 milyar doların üzerine çıktığını dile getirdi.

"Olağanüstü doping"

"Altın arttı, alınamaz" algısının aksine vatandaşın cebindeki değerin 100 milyar dolar arttığını belirten Özdil, bu ekonomik tablonun AK Parti hükümeti için "olağanüstü bir doping" niteliğinde olduğunu savundu.