Erzurum'un kitap kurdu hanımları!
Erzurumlu ev hanımları, Büyükşehir Belediyesi Dil ve Edebiyat Konağı'nda okuma buluşmalarında bir araya gelerek ilham kaynağı oluyor.
Uzun yıllardır kitap okumak ve okudukları kitabı müzakere ve mütalaa etmek için bir araya gelen ev hanımları artık Erzurum Büyükşehir Belediyesi Dil ve Edebiyat Konağı'nda buluşuyor.
İçlerinde torun sahibi de olan hanımların hiçbiri herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor. Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay da Hanımlar Kitap Meclisi'ne misafir oldu ve onlarla sohbet etti.
Yaşları 30 ile 70 arası değişen ev hanımları ilk olarak Kur'an-ı Kerim okuyarak başladıkları okuma buluşmalarında; Abdurrahman Arslan, T. Lindbom, Grigory Petrov, İlber Ortaylı, Sinan Canan, Jostein
Gaarder, Şaban Ali Düzgün, Martin Eden, Halide Edip Adıvar, Khaled Hosseini, Charles Dickens ve Mustafa Öztürk gibi hem Doğu'dan hem Batı'dan yazarların eserlerini okuyorlar.
63 yaşındaki Safiye Dülger, kitap okumanın yaşamının vazgeçilmezi haline geldiğinii söylerken Selma Yavuz ise okumaya başladıktan sonra insanlara ve yaşama dair bir çok önyargısının değiştiğini dile getirdi.
4 çocuk annesi, ev hanımı Rumeysa Bedir, Kur'an-ı Kerim meali ve tefsiri okuyarak başladıklarını, okuma atlasını genişleterek Kuran ışığında kâinat kitabını daha iyi anlamayı, hakikat işçisi olmayı arzuladıklarını ifade ederek, "Beş altı kişiyle başladığımız okuma grubumuz geçen on iki yıl içerisinde on beş kişiyi buldu.
Okuma halkamıza zaman zaman misafir ev hanımları da katılıyor. Üzerinde mutabık kaldığımız kitapları evlerimizde okuyor, kitapta dikkatimizi çeken noktaları ve altını çizdiğimiz satırları bir araya gelerek mütalaa ediyoruz.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesinin ‘Hanımlar Meclisi'mizi EBB Dil ve Edebiyat Konağı'nda toplama teklifi bizi ziyadesiyle sevindirdi.
Konağı da çok sevdik ve ‘Kitapta Buluşma, Fikirde Derinleşme" ilkesiyle her çarşamba EBB Dil ve Edebiyat Konağı'nda toplanmaya başladık.
Bir kültür merkezi olan konağı halkın hizmetine açan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.
