  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Emeklinin gözü bu rakamda: Bayram ikramiyesi 'harçlık' mı 'telafi' mi olacak? Her dediği çıkan SGK uzmanı net rakamı açıkladı Hamas'tan Gazze açıklaması: Devretmeye hazırız TB2 SİHA'lara karşı geliştirilen İHA'ların üretiminde skandal: Genç kadınları kandırıp üretim bandına attılar Tek başına 200 koyunu öldürdü Fenerbahçe Beko mu, Anadolu Efes mi? Şimdi EuroLeague’de Türk derbisi zamanı Erzurum'un kitap kurdu hanımları! BMW ve MINI Türkiye’de global rekor kırdı! Borusan’dan tarihi satış başarısı Çanakkale’de duygulandıran görüntü! Oğluna böbreğini verdi Sinem Somun cinayetinde yeni gelişme: 54 mermiyle pusu kuran katilden skandal mektup! Katil zanlısı 'baş sağlığı' dileyip tehdit savurdu
Kadın - Aile
11
Yeniakit Publisher
Erzurum'un kitap kurdu hanımları!
IHA Giriş Tarihi:

Erzurum'un kitap kurdu hanımları!

Erzurumlu ev hanımları, Büyükşehir Belediyesi Dil ve Edebiyat Konağı'nda okuma buluşmalarında bir araya gelerek ilham kaynağı oluyor.

#1
Foto - Erzurum'un kitap kurdu hanımları!

Uzun yıllardır kitap okumak ve okudukları kitabı müzakere ve mütalaa etmek için bir araya gelen ev hanımları artık Erzurum Büyükşehir Belediyesi Dil ve Edebiyat Konağı'nda buluşuyor.

#2
Foto - Erzurum'un kitap kurdu hanımları!

İçlerinde torun sahibi de olan hanımların hiçbiri herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor. Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay da Hanımlar Kitap Meclisi'ne misafir oldu ve onlarla sohbet etti.

#3
Foto - Erzurum'un kitap kurdu hanımları!

Yaşları 30 ile 70 arası değişen ev hanımları ilk olarak Kur'an-ı Kerim okuyarak başladıkları okuma buluşmalarında; Abdurrahman Arslan, T. Lindbom, Grigory Petrov, İlber Ortaylı, Sinan Canan, Jostein

#4
Foto - Erzurum'un kitap kurdu hanımları!

Gaarder, Şaban Ali Düzgün, Martin Eden, Halide Edip Adıvar, Khaled Hosseini, Charles Dickens ve Mustafa Öztürk gibi hem Doğu'dan hem Batı'dan yazarların eserlerini okuyorlar.

#5
Foto - Erzurum'un kitap kurdu hanımları!

63 yaşındaki Safiye Dülger, kitap okumanın yaşamının vazgeçilmezi haline geldiğinii söylerken Selma Yavuz ise okumaya başladıktan sonra insanlara ve yaşama dair bir çok önyargısının değiştiğini dile getirdi.

#6
Foto - Erzurum'un kitap kurdu hanımları!

4 çocuk annesi, ev hanımı Rumeysa Bedir, Kur'an-ı Kerim meali ve tefsiri okuyarak başladıklarını, okuma atlasını genişleterek Kuran ışığında kâinat kitabını daha iyi anlamayı, hakikat işçisi olmayı arzuladıklarını ifade ederek, "Beş altı kişiyle başladığımız okuma grubumuz geçen on iki yıl içerisinde on beş kişiyi buldu.

#7
Foto - Erzurum'un kitap kurdu hanımları!

Okuma halkamıza zaman zaman misafir ev hanımları da katılıyor. Üzerinde mutabık kaldığımız kitapları evlerimizde okuyor, kitapta dikkatimizi çeken noktaları ve altını çizdiğimiz satırları bir araya gelerek mütalaa ediyoruz.

#8
Foto - Erzurum'un kitap kurdu hanımları!

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesinin ‘Hanımlar Meclisi'mizi EBB Dil ve Edebiyat Konağı'nda toplama teklifi bizi ziyadesiyle sevindirdi.

#9
Foto - Erzurum'un kitap kurdu hanımları!

Konağı da çok sevdik ve ‘Kitapta Buluşma, Fikirde Derinleşme" ilkesiyle her çarşamba EBB Dil ve Edebiyat Konağı'nda toplanmaya başladık.

#10
Foto - Erzurum'un kitap kurdu hanımları!

Bir kültür merkezi olan konağı halkın hizmetine açan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dilek İmamoğlu’ndan laf ebeliği! Müfredatı bırak hırsızlığı anlat
Gündem

Dilek İmamoğlu’ndan laf ebeliği! Müfredatı bırak hırsızlığı anlat

Yolsuzluktan ve casusluktan tutuklu olan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu yaptığı basın açıklamanda, yapılan hırsızlıları görmezden gel..
Deprem alarmı Marmara'yı dağıttı! Büyük göç başladı!
Gündem

Deprem alarmı Marmara'yı dağıttı! Büyük göç başladı!

Marmara’da beklenen olası büyük depreme karşı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı düğmeye bastı. Türkiye’nin üretim ve lojistik kapasitesine zarar..
FED faiz kararını açıkladı
Ekonomi

FED faiz kararını açıkladı

Amerika Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatları rekor kırmıştı. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.
Özgür Özel’den ‘Sezgin Tanrıkulu’ talebine red: CHP’nin ulusalcı Kemalistleri utanacak mı şimdi?
Gündem

Özgür Özel’den ‘Sezgin Tanrıkulu’ talebine red: CHP’nin ulusalcı Kemalistleri utanacak mı şimdi?

CHP’de "değişim" adı altında başlayan tasfiye süreci, partiyi tam bir kaosun eşiğine sürükledi. Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluktan cezaevinde g..
Kızılelma, NATO ülkesinin aklını başından aldı
Teknoloji

Kızılelma, NATO ülkesinin aklını başından aldı

Beraberindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, "KIZILELMA tamamen otonom..
Ülke şokta! 15 kişi taşıyan uçak kayboldu
Dünya

Ülke şokta! 15 kişi taşıyan uçak kayboldu

Kolombiya’da aralarında bir milletvekilinin de bulunduğu 15 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı, kayboldu. Uçağın bulunması için çalışma başlatıl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23