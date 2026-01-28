Öğrenciler ve veliler dikkat! Bu illerde sömestr tatili uzayabilir

Milyonlarca öğrenci 2025-2026 eğitim-öğretim yılın ilk dönemini 16 Ocak Cuma günü aldıkları karnelerle noktaladı. 15 günlük tatil 30 Ocak Cuma günü sona erecek ve hafta sonunun ardından 2 Şubat Pazartesi günü ders başı yapılacak. Ancak bazı illerde hafta sonuyla birlikte şiddetli kar yağışı bekleniyor. Hal böyle olunca bazı illerde yarıyıl tatilinin uzaması gündeme geldi.

26 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunda 26 il için kar yağışı uyarısında bulundu. MGM’nin internet sitesinde yayınladığı rapora göre pazartesi kar yağışı beklenen iller Sivas, Kayseri, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Muş, Bitlis, Batman, Hakkari, Van, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van.

İstanbul’da kar yağacak mı?

Kafkasya üzerinden gelen kar yağışlı sistemin etkisi sürerken, pazar gecesi Balkanlar kaynaklı yeni bir soğuk hava dalgasının da Türkiye’ye ulaşması bekleniyor. Uzman değerlendirmelerine göre bu hareketlilik İstanbul’da kar yağışı ihtimalini artırıyor. Pazartesi günü bazı ilçelerde hava koşullarına bağlı olarak eğitime ara verilme ihtimali gündeme gelebilir.

Meteoroloji değerlendirmelerinde ise salı gününden itibaren Marmara ve çevresinde havanın açacağı, güneşli günlerin etkili olacağı öngörülüyor.

Uzman isimden kar uyarısı

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının görüleceğini belirtti. Sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Şen, "Lodos bu hafta sonuna kadar yağmurla birlikte batıda etkisini dürdürecek. Hafta sonu sistemler kuzeyden gelmeye başlayarak sıcaklıkları hissedilir derecede düşürecek. Pazar Trakya ve Karadeniz bölgesi. İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Pazar gecesi ve pazartesi İstanbul dahil Marmara ve Anadolu’da kar görülebilir” dedi.