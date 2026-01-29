  • İSTANBUL
Nvidia Çin pazarında nefes aldı! H200 yapay zeka çiplerine vize çıktı
Gündem

Nvidia Çin pazarında nefes aldı! H200 yapay zeka çiplerine vize çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Nvidia Çin pazarında nefes aldı! H200 yapay zeka çiplerine vize çıktı

Yapay zeka teknolojilerinde dünya devi olan Nvidia için Çin pazarında kritik bir engel aşıldı. Çin hükümeti, ABD ile yaşanan teknoloji savaşlarının odağındaki H200 yapay zeka çiplerinin ilk teslimatlarına resmen onay verdi. Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın bu hafta gerçekleştirdiği Çin ziyareti sırasında gelen bu karar, haftalardır süren belirsizliği sona erdirdi.

Çin, ABD yönetiminin izin vermesinin ardından Nvidia'nın yapay zeka işlemcisi olarak kullanılan H200 grafik işlemci ünitelerinin ilk teslimatlarına onay verdi. South China Morning Post'un haberine göre, yaklaşık 400 bin üniteden oluşan ilk sevkiyat Alibaba, Tencent ve ByteDance'e yapılacak.

Diğer şirketlerin alım için onay süreci devam ederken, telekomünikasyon operatörleri gibi devlet destekli şirketlerin ithal çiplere erişimi sıkı denetim altında tutulacak. Pekin yönetimi, kontrollü onay sistemiyle yapay zeka ve bulut bilişim alanında en çok ihtiyaç duyan şirketlere erişim sağlarken, aynı zamanda yerli çip üretimini korumayı ve teşvik etmeyi amaçlıyor.

 

ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia'nın Çin pazarını kaybetmesinin küresel rekabette risk yaratacağı uyarıları sonrası, H200 çiplerinin Çin'e satışına, ABD içi satışların yüzde 50'sini aşmaması şartıyla izin vermişti. Saniyede 15 bin 832 hesaplama kapasitesine sahip H200'ler, Çin'de üretilen en gelişmiş çiplerin üzerinde bir performans sunuyor.

