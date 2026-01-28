  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li eski başkana göre dışarıdaki herkes rüşvetçi! ‘Rüşvet almadığım için buradayım' Türkiye maalesef zirveye oynuyor: Doğurganlıkta tehlike çanları Her defasında söylemiş: Bakan Fidan’dan ABD’ye tavsiye üstüne tavsiye Terör devlet İsrail'den Suriye'de haydutluk Macron’un arabuluculuk planı boşa düştü: Şara telefona çıkmadı ABD'de 1 kişinin ölümüne yol açan polisler hakkında dava açılmamasına karar verildi Katilini koruyor Bahçeli konuştu, Yunanistan panikledi! ‘Erdoğan Ege ve Kudüs’ü istiyor’ Skandal itiraf: Macron yönetimi YPG’yi silah arkadaşı olarak görüyor! Süper güç (!) faiz bataklığında: Keser döner sap döner gün gelir hesap döner Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorlar! Ateist solculardan şeriat provokasyonu
Gündem Ünlülere yönelik soruşturma! 12 kişinin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı
Gündem

Ünlülere yönelik soruşturma! 12 kişinin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ünlülere yönelik soruşturma! 12 kişinin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 12 şüphelinin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı. Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut ile Bilal Hancı'nın da testi pozitif çıkmıştı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) saç ve kan örnekleri alınan 12 şüphelinin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 12 şüpheliye ait kan ve saç örneklerine ilişkin ATK tarafından rapor hazırlandı.​​​​​​​

Bu kapsamda, Deniz Berk Cengiz, Gökhan Gümüş, Burak Doğan, Gökmen Gürdeğir, Ali Gürbüz, Fatih Gürdeğir, Emre Yalçın, Melis Sabah, Orhan Aydın, Murat Sönmez, Yoldaş Ulaş Yağmur ve Emircan Şahin’in uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

 

Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un da testi pozitif

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) kan ve saç örneği alınan Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un da testi pozitif çıkmıştı.

Güllü'nün oğlunun uyuşturucu test sonucu açıklandı!
Güllü'nün oğlunun uyuşturucu test sonucu açıklandı!

Aktüel

Güllü'nün oğlunun uyuşturucu test sonucu açıklandı!

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 37 tutuklama
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 37 tutuklama

Gündem

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 37 tutuklama

Milletvekilini uyuşturucu ile uyutup… Fransız senatörden iğrenç ahlaksızlık
Milletvekilini uyuşturucu ile uyutup… Fransız senatörden iğrenç ahlaksızlık

Dünya

Milletvekilini uyuşturucu ile uyutup… Fransız senatörden iğrenç ahlaksızlık

Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un uyuşturucu testi sonucu çıktı
Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un uyuşturucu testi sonucu çıktı

Gündem

Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un uyuşturucu testi sonucu çıktı

 

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ekrem Nakliyat

Ekrem’in hergün Diyarbakır İstanbul arası mekik dokuyan cenaze arabası işe yaramış.

Gazze 2

Memleketde ne tuaf insanlar var ya .
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23