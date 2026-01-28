Deprem alarmı Marmara'yı dağıttı! Büyük göç başladı!

Marmara’da beklenen olası büyük depreme karşı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı düğmeye bastı. Türkiye’nin üretim ve lojistik kapasitesine zarar gelmemesi adına Marmara bölgesindeki yoğunluğun azaltılması ve bu yoğunluğu ülke geneline yaymak adına çalışmalara başlandı. İşte ayrıntılar...



Marmara Bölgesi’nde uzmanların uzun süredir uyarıda bulunduğu olası büyük depreme karşı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı harekete geçti.

Marmara’daki sanayi ve nüfus yoğunluğunu azaltmak, deprem risklerini düşürmek ve üretimi ülke geneline dengeli biçimde yaymak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede İç Anadolu ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere yeni sanayi havzalarının oluşturulması planlanıyor.

Yeni sanayi merkezleri için belirlenen iller arasında Kastamonu, Samsun, Ankara, Amasya, Eskişehir, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Konya, Niğde, Karaman ve Mersin yer alıyor.

NÜFUS VE SANAYİ ANADOLU'YA YAYILACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, 64 ilde yürütülen 166 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesiyle sanayinin Marmara dışına dengeli şekilde taşınmasının hedeflendiğini belirtti. Bakan Kacır, bu sayede bölgesel kalkınmanın desteklenmesi ve yerel istihdamın artırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Bakanlık tarafından hazırlanan Ulusal Sanayi Alanları Master Planı ile özellikle metropollerde ve afet riski yüksek bölgelerde yoğunlaşan sanayi yapısının Anadolu’ya yayılması planlanıyor.

DEPREM RİSKLERİ TEK TEK BELİRLENECEK

Öte yandan İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da bulunan 77 OSB ile büyük sanayi tesisleri, ulaşım ve enerji altyapısı açısından kritik görülen alanların deprem risklerinin tespitine yönelik ayrı bir çalışma da başlatıldı.

Elde edilecek veriler doğrultusunda, sanayi bölgelerinin yer seçimine ilişkin kriterleri içeren bir rehber hazırlanacak. Bu çalışma, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle yürütülecek.

Ayrıca Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yürütülen başka bir projeyle Kayseri, Sivas ve Yozgat gibi illerin üretim kapasitelerinin artırılması, sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve bölgenin ulusal lojistik ağlara entegrasyonu hedefleniyor.

45 İL FAY HATLARI ÜZERİNDE

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) yayımladığı diri fay hatları raporu da riskin boyutunu ortaya koyuyor.

Rapora göre Türkiye genelinde 45 il ve 110 ilçe aktif fay hatları üzerinde bulunuyor.

Yaklaşık 1.200 kilometre uzunluğundaki Kuzey Anadolu Fay Hattı, 24 ilin merkezinden geçerken, bu hatta 7 ve üzeri büyüklükte depreme yol açabilecek faylar yer alıyor.

Batı Anadolu Fay Hattı ise Muğla, Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli gibi büyük şehirleri kapsıyor.

İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Hatay, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş gibi birçok il en riskli bölgeler arasında gösteriliyor.

Öte yandan Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman ise deprem riskinin daha düşük olduğu iller arasında yer alıyor.