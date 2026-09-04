Siber saldırganlara dikkat

Okula dönüş, öğrencilerin ve ebeveynlerin kırtasiye alışverişlerine yoğunlaştıkları bir dönem. Bu dönemde siber saldırganlar, ebeveynleri tuzağa düşürmek için sanal çekilişlere ve kampanyalara imza atıyorlar. Saldırganlara kananlar, kişisel bilgilerini ve banka hesaplarını paylaşarak mağdur oluyorlar. Okulların açılmasıyla siber suçların artacağına dikkat çeken bilişimciler, ”Bu dönemde ebeveynlerce ‘Kampanyalar doğru mu, değil mi’ ve ‘Alışveriş yapılan siteler gerçek mi, değil mi’ sorusuna yanıt aranmalı” diyorlar. Ayrıca “Eğitim kurumlarına saldırılar düzenleyen siber suçlulara karşı kampüs ağlarının VLAN kullanılarak bölünmesi, güvenlik duvarının uygulanması ve ağ izleme araçlarının kullanılması gibi bir dizi önlemler alınmalı” ifadesini kullanıyorlar.

Okula dönüş döneminde en sık 6 siber tehdidi de paylaşıyorlar. İşte o tehditler:

1. Sahte Perakendeciler: En yaygın şekilde görünen bu dolandırıcılık yöntemi, okulda ihtiyaç duyulabilecek ders kitapları, kıyafetler ve dizüstü bilgisayarlar gibi ekipmanların gerçek olamayacak kadar uygun fiyatlarla sanalortamda satılmasını içeriyor. Burada dolandırıcılar, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri ve banka hesabını ele geçirebiliyor.

2. Kimlik Avı Dolandırıcılığı: Okula dönüş kimlik avı dolandırıcılığı da artıyor. Bu da genellikle okullar veya eğitim kurumları gibi saygın kaynaklardan geliyormuş gibi görünen e-postaları veya metinleri içeriyor. Bu sahte mesajlar, genellikle kişisel bilgileri talep ediyor veya kişinin giriş bilgilerini ya da finansal verilerini çalmak için tasarlanmış sahte web sitelerine yönlendiriyor.

3. Burs ve Hibe Dolandırıcılığı: Dolandırıcılar, sahte burslar veya hibeler sunarak mali yardıma ihtiyacı olan öğrencileri de hedef alabiliyor. Dolandırıcılar, başvuru için ön ödeme veya kişisel bilgi talep ediyor ancak sonrasında ortadan kayboluyor.

4. Taklitçilik Dolandırıcılığı: Kimliğe bürünme dolandırıcılığı, para veya kişisel bilgi toplamak için okul yetkilileri yahut diğer yetkili kişiler gibi davranan saldırganları kapsıyor. Dolandırıcılar, genellikle e-posta, telefon veya mesaj yoluyla öğrencilere ve velilere ulaşarak acil bir durum veya okul ödemesi gibi konularda para talep edebiliyor. Öğrencilerin ve velilerin bu tür dolandırıcılıklardan korunmak için dikkatli olmaları, tanımadıkları veya şüpheli görünen mesajlara yanıt vermemeleri, her zaman doğrudan okul ile iletişime geçerek doğrulama yapmaları kritik önem taşıyor.

5. Okula Dönüş Eşantiyonları ve Ücretsiz Hediyeler: Dikkat edilmesi gereken diğer popüler dolandırıcılıklardan biri de sanal yarışmalar veya çekilişlerde kazanıldığı iddia edilen ücretsiz hediye mesajları. Sözde ödül kazanan kişilerden bir web sitesini ziyaret etmelerini isteyen saldırganlar, iletişim bilgilerini ve diğer kişisel bilgileri doldurmasını talep ediyor. Bu bilgiler kurban tarafından doldurulduktan sonra küçük bir nakliye veya işlem ücreti isteyen dolandırıcılar, bu sayede hem kimlik hırsızlığına hem de doğrudan maddi kayıplara yol açabiliyor.

6. Sosyal Medya Dolandırıcılığı: Dolandırıcılar, sosyal medya üzerinden sahte hesaplar ve reklâmlar aracılığıyla öğrenciler ile velilere ulaşarak onları cazip tekliflerle kandırmaya çalışıyor. Sahte hediye kartları, büyük indirimler veya ücretsiz ürünler vaat eden gönderiler ve reklâmlar, kullanıcıları güvenilmeyen web sitelerine yönlendiriyor. Kurbanların kişisel verilerini ve ödeme bilgilerini toplamak için kullanılan bu siteler, büyük tehlikelere yol açıyor.