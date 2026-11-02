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Gündem CHP’den ayrıldıklarına dair bildirimleri yok Silivri Belediyesi’nde YP’lilerin yer krizi!
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CHP’den ayrıldıklarına dair bildirimleri yok Silivri Belediyesi’nde YP’lilerin yer krizi!

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CHP’den ayrıldıklarına dair bildirimleri yok Silivri Belediyesi’nde YP’lilerin yer krizi!

Silivri Belediye Meclisinde, CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçen iki meclis üyesi için yer ayrılmadığı gerekçesiyle tartışma yaşandı. Cihan Demir ve Ebru Akgün Pekel’in tepkisine cevap veren Belediye Başkan Vekili Ekici iki ismin Yeni Parti'ye geçtiklerine ve grup kurduklarına dair belediyeye yazılı bir talepleri olmadığını ifade etti.

Silivri Belediye Meclisinde, CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçen iki meclis üyesi için yer ayrılmadığı gerekçesiyle tartışma yaşandı.

Silivri Belediye Meclisi kasım ayı toplantılarının birinci oturumu, Belediye Başkan Vekili Yalçın Ekici başkanlığında meclis salonunda yapıldı.

CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan meclis üyeleri Cihan Demir ve Ebru Akgün Pekel, salonda Yeni Parti'ye yer ayrılmadığını belirterek, buna tepki gösterdi.

Başkan Vekili Ekici ise iki ismin Yeni Parti'ye geçtiklerine ve grup kurduklarına dair belediyeye yazılı bir talepleri olmadığını belirterek, bu nedenle mecliste kendilerine yer ayrılmadığını söyledi.

Demir ve Pekel'in bugün uygun bir yere oturabileceklerini dile getiren Ekici, bir sonraki oturumda dilekçe vermeleri halinde kendilerine yer ayrılacağını belirtti.

Yeni Partili Meclis Üyesi Pekel ise saat 10.00'da meclise geldiğini yetkiliye sözlü olarak bildirdiğini anlatarak, bu kişinin dilekçe vermeleri gerektiği yönünde kendisine bilgi vermediğini ifade etti.

 

Başkan Vekili "Şov yapıyorlar" dedi

Tartışmanın devam etmesi üzerine Ekici, Yeni Partili meclis üyelerinin şov yaptığını öne sürdü.

MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, Yeni Parti'ye yer ayrılması konusunda komisyon toplantısında bilgi verdiğini belirterek, bu işin çözülebileceğini söyledi.

Dilekçe konusunun işin kılıfı olduğunu anlatan Aşkın, mecliste Silivri'nin sorunlarının konuşulması gerektiğini kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Celalettin Yazıcı, yer konusunda belediyeden veya Yeni Partili meclis üyeleri tarafından bir eksiklik olduğunu dile getirdi.

Bu konunun çok uzamadan çözülmesi gerektiğini belirten Yazıcı, toplantıda Silivri'nin gündemine geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Salonda gerginlik tırmandı

Toplantıda, CHP Grup Başkanvekili Önder Çolak ve CHP'li Meclis Üyesi Ender Unutan Ersözlü ile Yeni Partili Meclis üyeleri Demir ve Pekel arasında yer tartışmasında ortaya konulan tavırlara ilişkin tartışma da yaşandı.

 

Ekici, bunun üzerine meclis oturumuna ara verdi.

Yeni Partili üyelerin aranın ardından oturuma katılmadığı görüldü.

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