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Teknoloji Siber Olaylara Müdahale Merkezi açıkladı! Küresel sorun siber saldırı mı?
Teknoloji

Siber Olaylara Müdahale Merkezi açıkladı! Küresel sorun siber saldırı mı?

Yeniakit Publisher
2024-07-19 12:10:33 - 2024-07-19 12:10:32
Siber Olaylara Müdahale Merkezi açıkladı! Küresel sorun siber saldırı mı?

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), dünyada yaşanan internet sorununun siber saldırı kaynaklı olmadığını ve soruna ilişkin çözüm önerilerinin Some İletişim Platformu (SİP) üzerinden paylaşıldığını açıkladı.

Dünya genelinde birçok kurumun ve firmanın etkilendiği internet sorunu ve siber aksaklık için çalışma yürüten USOM, sorunun siber saldırı kaynaklı olmadığını bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte, çözüm önerileri SİP üzerinden tüm SOME'lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz” denildi.

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Yorumlar

Mgörüş

Sorun zaten güvenlik yazlımında..Adam saldırı beni çöekertti dermi...Kendisi zaten sistemi durdurdu...
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