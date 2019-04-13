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Siber güvenlik yerli yazılıma emanet

Yazılım ve bilişim teknolojileri alanında Türkiye’nin öncü şirketlerinden HAVELSAN, Siber Güvenlik Kümelenmesi üyelerinden IntelProbe ile siber güvenlik konusunda iş birliği protokolü imzaladı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 10:21
Siber güvenlik yerli yazılıma emanet

Yazılım ve bilişim teknolojileri alanında Türkiye’nin öncü şirketlerinden HAVELSAN, Siber Güvenlik Kümelenmesi üyelerinden IntelProbe ile siber güvenlik konusunda iş birliği protokolü imzaladı. 

Protokole HAVELSAN adına Genel Müdür Ahmet Hamdi Atalay, IntelProbe adına Yönetim Kurulu Başkanı Alper Özbilen imza attı. HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, “Türkiye’de siber güvenlik uzmanı az. Bu nedenle, şirketlerin iş birliği yapması gerekiyor. İmzaladığımız anlaşma iş ekosistemimizi daha da güçlendirecek” dedi. IntelProbe Yönetim Kurulu Başkanı Alper Özbilen de HAVELSAN ile iş birliği anlaşması yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, siber güvenlik alanında çok değerli ürün ve çözümlere HAVELSAN ile imza atacaklarını dile getirdi. HAVELSAN, ayrıca siber güvenlik ekosistemindeki firmaları, ürün ve kabiliyetlerini uluslararası alana taşımaları için destekleyecek.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 10:21
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  6. Genel Müdür Ahmet Hamdi Atalay
  7. Yönetim Kurulu Başkanı Alper Özbilen
  8. HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay
  9. IntelProbe Yönetim Kurulu Başkanı Alper Özbilen

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