Siber Güvenlik Fikir Maratonu ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Açık Kaynak Platformu koordinatörlüğünde, Bilişim Vadisi partnerliğinde çevrim içi düzenlenen maratonda, yenilikçi siber güvenlik çözümleri kıyasıya yarıştı. Eren Bülbül Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi yolcuğunda Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak için çalıştıklarını belirterek, bu çalışmaların özünde insan kaynağı ve beşeri sermaye bulunduğunu söyledi. Kacır, siber güvenlik risklerinin çokça arttığı bir dönemde olduklarına dikkati çekerek, yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi için siber güvenlik yarışmalarını değerli gördüklerini söyledi.

‘Siber Vatan’ farkındalığı

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, bugünkü etkinliğin benzerlerini Gelişim Üssü Platformu adı altında birçok faaliyet sahasında yürüttüklerini belirterek, bu yarışmanın diğerlerinden farklı olarak siber güvenlik alanında olduğunu kaydetti. Şirketlerinin Türkiye’nin siber güvenliği noktasında özel bir görev ifa ettiğini vurgulan Vural, “Artık herkes verinin ne kadar önemli olduğunu, siber vatan tanımının farkındalığını sahiplendi. Siber güvenlik faaliyetlerimiz çerçevesinde Türkiye için önemli faaliyetler sergiliyoruz. Şu anda yaklaşık yüzde 44 oranında yerli ve milli kullanımımız var. Bunu da önümüzdeki günlerde yüzde 60’lara ulaştırma niyetindeyiz. Bunlar fikir sahibi genç arkadaşlarımızın gayretleriyle, odaklanmalarıyla ortaya çıkacak” dedi.

İşte ilk üç

Siber güvenlik alanında 11 ekibin fikirlerinin jüri tarafından değerlendirildiği maratonda, birinciliği Unicorn, ikinciliği Eternal, üçüncülüğü Blocco360 takımları elde etti.