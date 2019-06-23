0553 313 94 23

Sibel Tüzün, Soli Güneş Festivali’nde sahne aldı

Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 9.

23 Haziran 2019 Pazar 14:44
Sibel Tüzün, Soli Güneş Festivali’nde sahne aldı

Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 9.’su gerçekleştirilen Soli GüneşFestivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Sibel Tüzün, hayranlarına unutulmazanlar yaşattı.


Bu yıl 9.’su gerçekleştirilen Soli Güneş Festivali, sevilen pop sanatçısı Sibel Tüzünkonseri ile sona erdi. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına müzik ziyafeti sunanTüzün, sevilen şarkılarını seslendirdi. Mezitli Belediyesi kardeş kenti BerlinTempelhoLf-Schöneberg, Hindistan ve İspanya’dan gelen misafirlerinde yer aldığıkonserde, Türkçe şarkılarının yanı sıra yabancı müziklere de yer veren sanatçı,Atatürk resmi olan tişörtüyle sahneye çıktı. ‘Kırmızı, hakikaten, beni bağlamaz’ gibiunutulmaz şarkılarının yanında, ‘İzmir Marşı ve memleketim’ gibi şarkıları dahayranlarıyla birlikte seslendiren Tüzün, konserinin bir bölümünde de sahneden inerekseyircilerin arasına girdi.


Zaman zaman davul şovda yaparak hareketli şarkıları ile konser boyunca tümizleyicilerini dans ettiren sanatçıya, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ilginç birsürpriz yaptı. Mezitli Belediyesi’nin konuğu olan ve festivalin ilk gününde amfitiyatrodaunutulmaz bir gösteri sergileyen İspanyol URJC BalletCamara de Madrid DansGrubunu sahneye çıkaran Tarhan, eşi Sombol Tarhan ile birlikte Tüzün’ün şarkılarıeşliğinde dans etti.


Sanatçıya çiçek ve plaket takdim eden Tarhan, şarkıları ve dansları nedeniyleunutulmaz bir gece yaşattığı için teşekkür etti. Toplumun birlik ve beraberliğininsağlanması amacıyla kültür ve sanata özel önem verdiklerini ifade eden BaşkanTarhan, “Soli Güneş Festivalimizle tüm vatandaşlarımızın bir arada olmasını, şarkılarabirlikte eşlik etmesini sağlıyoruz. Davet ettiğimiz sanatçıları seçerken de bir duruşuolmasına gayret ediyoruz. Mezitli’de kültür ve sanatı büyütmeye devam edeceğiz”dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:44
  1. sanat
  2. konser
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yenilenen İstanbul seçimi
    1. Yenilenen İstanbul seçimi
    2. ABD, İran'a misilleme! Trump emri verdi
    3. Genç çift düğüne giderken kaza yapıp..
    4. Çatışmada yakalanan çete üyeleri..
    5. Ünlü isimler sandık başında
    6. Iyeoka’dan Türk kahvesi eşliğinde..
    7. Bursaspor'da Ali Ay yönetimi ibra..
    8. Kaynarca’da yol çalışmaları sürüyor
    9. Kadıköy’de yangın çıkan binada can..
    10. Başkan Yardımcısı Şengül: "Sorun ve..
    11. Bakan Turhan oyunu Üsküdar’da kullandı
    12. Karahasanoğlu rahatsızlığına rağmen..
    13. Seyir halindeki araçta ele geçirildi!..
    14. Kocahasanlı sahil yolu tamamlandı
    15. Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona..
    16. Bu çay ile metabolizmanız harekete..
    17. Sinop’ta çıkan yangında 2 ev alevlere..
    18. İtfaiye ekipleri güvercin ve yavru..
    19. Lüks cip ile çarpışan otomobil..
    20. Abdullah Avcı: "Futbolcular kendine..
    21. Kepez’den Nostaljik Yeşilçam Sokağı
    22. Ankaralıların başkanı yeniden Hilmi..
    23. MHP’li Akçay; İP sadece MHP'ye düşman
    24. Etiyopya'daki darbe girişiminde BAE..
    25. Batman'da içkiciler isyan ettirdi!..
    26. Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy..
    27. Yalova'da devrilen otomobil hurdaya..
    28. Öyle bir halde sandık başına geldi ki..
    29. Oylarını kullanıp yollara düştüler
    30. Bursaspor, yeni başkanını seçti
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?