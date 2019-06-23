Sibel Tüzün, Soli Güneş Festivali’nde sahne aldı

Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 9.’su gerçekleştirilen Soli GüneşFestivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Sibel Tüzün, hayranlarına unutulmazanlar yaşattı.

Bu yıl 9.’su gerçekleştirilen Soli Güneş Festivali, sevilen pop sanatçısı Sibel Tüzünkonseri ile sona erdi. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına müzik ziyafeti sunanTüzün, sevilen şarkılarını seslendirdi. Mezitli Belediyesi kardeş kenti BerlinTempelhoLf-Schöneberg, Hindistan ve İspanya’dan gelen misafirlerinde yer aldığıkonserde, Türkçe şarkılarının yanı sıra yabancı müziklere de yer veren sanatçı,Atatürk resmi olan tişörtüyle sahneye çıktı. ‘Kırmızı, hakikaten, beni bağlamaz’ gibiunutulmaz şarkılarının yanında, ‘İzmir Marşı ve memleketim’ gibi şarkıları dahayranlarıyla birlikte seslendiren Tüzün, konserinin bir bölümünde de sahneden inerekseyircilerin arasına girdi.

Zaman zaman davul şovda yaparak hareketli şarkıları ile konser boyunca tümizleyicilerini dans ettiren sanatçıya, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ilginç birsürpriz yaptı. Mezitli Belediyesi’nin konuğu olan ve festivalin ilk gününde amfitiyatrodaunutulmaz bir gösteri sergileyen İspanyol URJC BalletCamara de Madrid DansGrubunu sahneye çıkaran Tarhan, eşi Sombol Tarhan ile birlikte Tüzün’ün şarkılarıeşliğinde dans etti.

Sanatçıya çiçek ve plaket takdim eden Tarhan, şarkıları ve dansları nedeniyleunutulmaz bir gece yaşattığı için teşekkür etti. Toplumun birlik ve beraberliğininsağlanması amacıyla kültür ve sanata özel önem verdiklerini ifade eden BaşkanTarhan, “Soli Güneş Festivalimizle tüm vatandaşlarımızın bir arada olmasını, şarkılarabirlikte eşlik etmesini sağlıyoruz. Davet ettiğimiz sanatçıları seçerken de bir duruşuolmasına gayret ediyoruz. Mezitli’de kültür ve sanatı büyütmeye devam edeceğiz”dedi.