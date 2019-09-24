Sibel Pişkin İYİ Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığından neden istifa etti? Sibel Pişkin kimdir?

31 Mart yerel seçimleri sonrası istifaların peş peşe geldiği partilerin başında İYİ Parti gelmekte. İYİ Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Sibel Pişkin de görevinden ayrıldı. Peki İYİ Lüleburgaz İlçe Başkanı Sibel Pişkin neden istifa etti? Sibel Pişkin kimdir? İşte Sibel Pişkin istifasına ilişkin haberin detayı.

Sibel Pişkin İYİ Lüleburgaz İlçe Başkanlığından neden istifa ettiğini şu açıklamayla duyurdu: "Atanan yeni İl Başkanımız Hilmi Hersek ile birlikte verimli bir siyasi çalışma yapamayacağımızı düşünüyorum. Bu nedenle, 22 Nisan 2019 tarihinden itibaren yürütmekte olduğum Lüleburgaz İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.İYİ Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı'nın bu çalışmalarında emeği geçen öncelikle yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, parti üyelerimize, bizlere destek olan ve yanımızda olduklarını hissettiren kurum, STK ve çok değerli vatandaşlarımıza saygılarımı sunarım."

Sibel Pişkin kimdir?

Sibel Pişkin 1972 yılında Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Lüleburgaz'da tamamladı. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 20 yıl serbest avukatlık yapan Pişkin, Kırklareli Barosu yönetim kurulu üyeliği, Lüleburgaz Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca Yardımseverler Derneği, TEMA, Türk Kızılayı gönüllü üyeliği olan Pişkin, İYİ Parti Lüleburgaz ilçe teşkilatı kurucu yönetim kurulu üyeliği, hukuk ve seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Pişkin, evli ve 2 çocuk sahibidir. Sibel Pişkin 2018 Genel Seçimleri, İYİ Parti Kırklareli Milletvekili adayı olmuştu.