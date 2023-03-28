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Aktüel Sibel öğretmen’den büyük fedakarlık
Aktüel

Sibel öğretmen’den büyük fedakarlık

Yeniakit Publisher
2023-03-28 11:06:00 -
Sibel öğretmen’den büyük fedakarlık

Hatay’da yıkılan binanın enkazından kurtulan sınıf öğretmeni Sibel Yıldız, İskenderun’da teyzesinin evinin teras katında oluşturduğu “teras sınıf”ta öğrencilerle bir araya geldi.

Depremden önce Altınözü ilçesi Şehit Hasan Akpınar İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Yıldız’ın oturduğu 5 katlı bina, Pazarcık merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.

Eşi ve 2 çocuğuyla enkazdan çıkmayı başaran Yıldız, İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi’nde yaşayan annesinin yanına taşındı.

Kendisinin ve akrabasının çocuklarının bu süreçten olumsuz etkilendiklerini gören Yıldız, öğrencileri eğitim ve etkinliklerle buluşturup, depremin stresinden uzaklaşmalarını sağlamak için harekete geçti. Komşuları ve akrabalarının yardımıyla masa, sandalye, yazı tahtası ve kırtasiye malzemeleri temin eden Yıldız, artçı sarsıntılar azalınca teyzesi Münevver Ece’nin aynı mahalledeki 2 katlı evinin teras katında çocuklar için uygun bir alan hazırladı.

Burada farklı yaşlardan depremzede çocuklara eğitim veren, onlarla kitap okuyan Sibel öğretmen onları çeşitli etkinliklerle de buluşturuyor.
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helal olsun öğretenimize
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