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Medya Sibel Alaş'tan Ramazan rahatsızlığı! Sosyal medyadan tepki yağdı
Medya

Sibel Alaş'tan Ramazan rahatsızlığı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Şarkıcı Sibel Alaş, Ramazan ayında davul çalınmasından rahatsız olarak skandal bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 11:12:00 -
Sibel Alaş'tan Ramazan rahatsızlığı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Şarkıcı Sibel Alaş, sosyal medya hesabından Ramazan ayında davul çalınmasından rahatsız olduğunu belirttiği bir paylaşım yaptı.

Alaş, paylaşımında "Neden her gece korkunç bir davul sesiyle uyanmak ve uzun süre o sese maruz kalmak zorundayım?" ifadelerini kullandı. Alaş'ın paylaşımına kısa süre içinde çok fazla yorum geldi.

Sibel Alaş'ın paylaşımı Ramazan davulu için verdiği tepki kısa sürede gündem oldu. Alaş'ın paylaşımından rahatsız olan birçok sosyal medya kullanıcısı "Sabaha kadar çalan müzikten rahatsız olmuyorsanız yılda bir ay çalan davuldan da rahatsız olmayın" yorumu yaptı.

İlk skandalı değil

 Sibel Alaş, 2015 yılında artan terör olaylarıyla birlikte güvenlik güçlerimizin haince şehit edilmelerinin ardından attığı tweetlerle "Şehitler ölür, biraz daha sıkı çalışırsanız vatan da bölünür..." demişti.

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