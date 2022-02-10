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Siyaset Şi Cinping'den Erdoğan'a mesaj
Siyaset

Şi Cinping'den Erdoğan'a mesaj

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 06:56:00 -
Şi Cinping'den Erdoğan'a mesaj

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kovid-19’a yakalanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Devlet Başkanı Şi, mesajında, "Eşim Pıng Liyüen ve şahsım adına size ve eşiniz Emine Hanım’a en samimi geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mesajında Çin’in Türkiye’nin salgınla mücadelesine güçlü şekilde destek vermeyi sürdüreceğini vurgulayan Şi, ikili ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiğini, Çin-Türkiye stratejik iş birliğini yeni bir seviyeye taşımak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmayı arzuladığını ifade etti.

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