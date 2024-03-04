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Siyaset SHP de yapmıştı sıra onlarda! CHP İBB kapılarını HDP’ye ardına kadar açıyor
Siyaset

SHP de yapmıştı sıra onlarda! CHP İBB kapılarını HDP’ye ardına kadar açıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-04 16:29:00 -
SHP de yapmıştı sıra onlarda! CHP İBB kapılarını HDP’ye ardına kadar açıyor

CHP, ittifak ortağı HDP/DEM’e İBB’de ilk kez grup kuracak kadar meclis üyesi seçtirmek için 10 ilçede 31 HDP/DEM Partiliyi kendi listelerinden Meclis üyesi adayı yaptı.

CHP, yapılan gizli antlaşma çerçevesinde, ittifak ortağı HDP/DEM’e İBB’de ilk kez grup kuracak kadar meclis üyesi seçtirme peşinde. 10 ilçede 31 HDP/DEM Partili CHP listelerinde Meclis üyesi adayı olduğu ortaya çıktı. DEM Parti; Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 31 meclis üyesi adayıyla CHP listelerinden seçimlere girecek.

İşte o isimler:

SANCAKTEPE’DE DEM PARTİLİ 5 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE

1. SIRA - Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül (4 Nisan 2023 tarihinde Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Örgütü'nün, ilçede bulunan seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Kesilen kurdelenin ardından alkışlarla "Biji serok Apo" sloganları atıldı. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle pasta kesildi)
5. SIRA - HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç (PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklandı)
7. SIRA - Cevdet Dalkılıç
8. SIRA - Dicle Özdaş
10. SIRA - Abdullah Aydın (HDP'nin barajı geçmesini çok istediklerini ve desteklerini sürdüreceklerini ifade etti)
---

BEYOĞLU’NDA DEM PARTİLİ 1 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1. SIRA – DEM Parti PM üyesi Turabi Şen
11. SIRA – Elif Yıldırım
---

TUZLA’DA DEM PARTİLİ 3 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE

3. SIRA - DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir (2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı oldu)
15. SIRA - Musa Avyüzen
16 SIRA - Dilek Ateş
---

EYÜPSULTAN’DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE

3. SIRA - DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel
9. SIRA – Hüseyin Cebe (Kesin aday listesinden çıkarıldı)
---

ÜSKÜDAR’DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE

3. SIRA – DEM Parti Üsküdar Belediye Meclis üyesi adayı Bülent Kaygun
13. SIRA – Hüseyin Kazan
---

ZEYTİNBURNU'NDA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE

2. SIRA – Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı Abdulcebar Barış
---

ESENYURT’TA DEM PARTİLİ 10 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE

3. SIRA – Osman Yalçın
7. SIRA – Yıldız Serinyel
9. SIRA – Orhan Yeler
13. SIRA – Memet Tel
16. SIRA – Elvan Uçar Kordu
19. SIRA – Menduh Kaplan
20. SIRA – Murat Turğut
22. SIRA – Güven Yılmaz
24. SIRA – Kenan Özyolcu
---

KARTAL’DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE

3. SIRA – Sinan Kılıç
13. SIRA – Cemalettin Yüksel
---

SARIYER’DE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE

3. SIRA – İsmail Çarboğa
22. SIRA – Mehmet Tel
---

MALTEPE’DE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ CHP LİSTESİNDE

5. SIRA – Suat Karaoğlan
22. SIRA – Şükrü Akçadağ

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