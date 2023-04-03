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Aktüel Show TV'ye büyük şok! O ahlaksız diziye protesto...
Aktüel

Show TV'ye büyük şok! O ahlaksız diziye protesto...

Yeniakit Publisher
2023-04-03 14:15:00 -
Show TV'ye büyük şok! O ahlaksız diziye protesto...

Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK tarafından 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon liralık idari para cezası verilmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Diziye destek mesajları yağarken tepki gösteren Mil Diyanet Sen üyeleri kanal önünde eylem yaptı.

Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK tarafından 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon liralık idari para cezası verilmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Diziye destek mesajları yağarken tepki gösteren Mil Diyanet Sen üyeleri kanal önünde eylem yaptı.

Kızılcık Şerbeti'nin 5 kez yayın durdurma cezası alması üzerine sosyal medyada diziye destek mesajları yağdı.

RTÜK cezadan geri adım atmazken, Kızılcık Şerbeti'nin cuma akşamları yayınlanan rakibi Ahlaksız dizi Yalı Çapkını oyuncuları da diziye destek mesajı yayınladı.

Oyuncuların da destek olduğu diziye bir grup  tepki göstermek için Show TV önüne gitti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil Diyanet Sen), Show TV önünde pankart açarak diziye tepki gösterdi.

'Edep yahu', 'Ahlak kırmızı çizgimizdir' ve 'Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın' yazılı pankartlarla tepkilerini gösteren topluluk sosyal medyada da gündem oldu.

ZORLA GERDEK GECESİ SAHNESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterinin zorla tanımadığı bir erkekle evlendirilmesi ve ilişkiye girmek istemediği için camdan atıldığı sahne bazı kesimlerce çok cesur ve gerçekleri yüze vurucu şekilde yorumlanırken, bazı kesimler bu sahneyi milli değerlere hakaret olarak algılanmıştı.

 

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Yorumlar

reşat

böyle durumlar olmadığını mı düşünüoyrsunuz? 

VATANSEVER

NE OLDU MUHAFAZAKAR KESİMİN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKINCA BAKIYORUM DA HEPİNİZ SAVUNMAYA GEÇTİNİZ  
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
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