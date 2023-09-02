Show TV'de o dizide nasibini aldı: Apar topar ekrandan kaldırdı! Yeni sezonda sessiz sedasız veda etti!

Show TV tarafından dev bütçelerle hazırlanan 'Maviye Sürgün' dizisi final yapıyor. Kanalın bu kararına sosyal medyada seyirciler tepki gösterdiler.

BÜYÜK UMUTLARLA BAŞLAMIŞTI OLMADI!

NTV'de aktarılan habere göre; 'Maviye Sürgün' dizisi için erken final kararı alındı.

FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?

Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Serkan Altunorak, Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Hakan Salınmış ve Gürberk Polat gibi başarılı oyuncuları buluşturan dizi 6 Eylül'de ekrana gelecek 13. bölümüyle ekrana veda edecek.

SHOW TV SESSİZ KALMAYI TERCİH ETTİ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan dizinin hayranları sosyal medyadan Show TV'ye tepki gösterirken Show TV bu tepkilere sessiz kalmayı tercih etti. Dizinin 25 bölüm yayımlanacağı duyurulmasına rağmen 13.bölümde final yapması tepkilere yol açtı.