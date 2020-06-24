Show Haber’de yayınlanan haber sosyal medyada infial uyandırdı

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Türkiye’de ‘Şaban, Ramazan, Burhan, Hacı’ gibi dini açıdan kutsal olan bazı isim ve terimler filmler ve diziler aracılığıyla alay konusu yapılmış, eğlence adı altında İslam’a sinsice saldırılmıştı.

Belirli kalıplar üzerinden milletin manevi duygularını yozlaştırmak için Müslümanlar için kutsal olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının isimleri ‘komedi’ bahanesiyle küçümsenmeye çalışılmıştı.

'Hacı' ismi yozlaştırılıyor

Araba modellerine dahi ‘Hacı Murat’ denilerek kutsal bir ibadet olan ‘hac’ ibadeti yerine getiren inananlara verilen isim yozlaştırılmak istenmişti. Son olarak Show Haber’de yayınlanan bir haber sosyal medyada tepkileri de beraberinde getirdi.

Bursa'da yaşayan 62 yaşındaki Hasan Duman adlı vatandaşın kendi imkanlarıyla elektrikle çalışan üstü açık bir araba üretmesi ile ilgili yapılan haberde aracının isminin “Hacıyatmaz" olarak lanse edilmesi duyarlı Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Allah’ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim aracılığıyla bütün insanlardan ziyaret etmesini istediği Mekke ve Mescid-i Haram’ı ziyaret etmek anlamına gelen ‘Hacı’ isminin alakasız bir yerde kullanılmasını eleştiren sosyal medya kullanıcıları dini terimler üzerinden ‘komedi’ üretilmesine engel olunması istendi.