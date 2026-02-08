Shomurodov gol krallığında ben de varım dedi

  • İSTANBUL
Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, Eyüpspor karşısında attığı golle Trendyol Süper Lig’deki gol sayısını 15’e çıkardı ve krallık yarışında Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu’yu yakaladı.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 53. dakikasında takımının ikinci golünü kaydeden Özbek futbolcu Shomurodov, gol krallığı yarışında Trabzonspor’un Nijeryalı futbolcusu Paul Onuachu ile gol sayısını eşitleyerek zirveye ortak oldu. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor, Galatasaray, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kasımpaşa, Samsunspor, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Eyüpspor'a karşı 1’er gol atarken, Antalyaspor ağlarını ise 2 kez havalandırdı.

Özbek futbolcu ayrıca Fatih Karagümrük, Samsunspor, Gaziantep FK, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında 1’er asistle takımına katkı sağladı.

