  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Flaş gelişme yaşanacak gibi: Icardi'yi sezon sonunda tutabilene aşk olsun! Hayati uyarılar: 'Kanserden korunmak mümkün' dedi ve ekledi... Uzman isimden net açıklama: Haftalarca süren ishal ve karın ağrısına dikkat Bunu yapın! Yemekten sonra sadece 15 dakika! Besinlerin vücutta yağa dönüşmesini engelleyen basit yöntem Fenerbahçe'nin eski hocası öve öve bitiremedi! 'Kariyerinin en iyi döneminde' İstanbul’da kira fiyatları belli oldu! En ucuz kira hangi ilçede Hasan Arslan’dan Özgür Özel’e sert tepki: Lafla değil, listeyle konuşuyoruz İSKİ'nin verileri açıklandı: İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı?
Sağlık
8
Yeniakit Publisher
Uzman isimden net açıklama: Haftalarca süren ishal ve karın ağrısına dikkat
IHA Giriş Tarihi:

Uzman isimden net açıklama: Haftalarca süren ishal ve karın ağrısına dikkat

İshal vakalarıyla ilgili her daim önlemler alınsa da bazen yetersiz kalınabiliyor.

#1
Foto - Uzman isimden net açıklama: Haftalarca süren ishal ve karın ağrısına dikkat

Sindirim sistemini ağızdan anüse kadar etkileyebilen Crohn hastalığı, kronik ve iltihaplı yapısı nedeniyle hastaların hayat kalitesini ciddi ölçüde düşürebiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Sami Evirgen, toplumda yeterince tanınmayan bu hastalıkta teşhis gecikmelerinin sık yaşandığını belirterek, uzun süren sindirim sistemi şikâyetlerinin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

#2
Foto - Uzman isimden net açıklama: Haftalarca süren ishal ve karın ağrısına dikkat

Crohn hastalığının en sık ince bağırsağın son kısmı ve kalın bağırsağı tuttuğunu ifade eden Hayat Hastanesi Gastroenteroloji UzmanıDr. Evirgen, hastalığın ataklar ve sakin dönemler halinde seyrettiğine dikkat çekti. Uzm. Dr. Evirgen, "Crohn hastalığı, belirtilerinin kişiden kişiye değişmesi nedeniyle çoğu zaman göz ardı edilebiliyor.

#3
Foto - Uzman isimden net açıklama: Haftalarca süren ishal ve karın ağrısına dikkat

Oysa erken tanı, hastalığın seyrini kontrol altına almak açısından büyük önem taşıyor" dedi.

#4
Foto - Uzman isimden net açıklama: Haftalarca süren ishal ve karın ağrısına dikkat

Hastalığın belirtilerinin, tutulum bölgesine ve hastalığın şiddetine göre farklılık gösterdiğini kaydeden Uzm. Dr. Evirgen; uzun süreli ishal, karın ağrısı ve kramplar, kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik, dışkıda kan veya mukus, ateş ve kansızlığın en sık görülen şikâyetler arasında yer aldığını söyledi.

#5
Foto - Uzman isimden net açıklama: Haftalarca süren ishal ve karın ağrısına dikkat

Bu belirtilerin haftalarca devam etmesi halinde mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini belirten Evirgen, "Ertelemek, hem tanıyı hem de tedaviyi zorlaştırabiliyor" uyarısında bulundu.

#6
Foto - Uzman isimden net açıklama: Haftalarca süren ishal ve karın ağrısına dikkat

Crohn hastalığının tanısının tek bir testle konulamadığını dile getiren Uzm. Dr. Sami Evirgen, ayrıntılı tıbbi öykü, fizik muayene, kan ve dışkı testleri, kolonoskopi ve biyopsi gibi yöntemlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. MR veya BT enterografi gibi görüntüleme yöntemlerinin de tanıda önemli rol oynadığını belirten Evirgen, doğru tanının diğer iltihaplı bağırsak hastalıklarından ayırıcı olması açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

#7
Foto - Uzman isimden net açıklama: Haftalarca süren ishal ve karın ağrısına dikkat

Crohn hastalığının kesin bir tedavisi bulunmamakla birlikte, modern tedavi yöntemleri sayesinde hastalığın büyük ölçüde kontrol altına alınabildiğini belirten Hayat Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Evirgen, tedavi sürecinin kişiye özel planlandığını söyledi. İltihap giderici ve bağışıklık düzenleyici ilaçlar, biyolojik tedaviler, beslenme düzenlemeleri ve destekleyici uygulamaların tedavide yer aldığını aktaran Dr. Evirgen, gerekli durumlarda cerrahi seçeneğin de gündeme gelebileceğini ifade etti. Tedavide asıl hedefin yalnızca belirtileri azaltmak olmadığını vurgulayan Uzm. Dr. Evirgen, "Amaç; bağırsak hasarını önlemek ve hastanın uzun vadeli sağlığını korumaktır" derken, "Crohn hastalığı ile doğru tedavi ve düzenli takip sayesinde aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmek mümkündür" sözleriyle toplumu bilinçli olmaya da davet etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!
Gündem

Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!

İstanbul’un göbeği BEBEK’te "spor salonu" maskesi altında yürütülen ahlaksızlık operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Yeşilçam filmlerinde..
Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar
Gündem

Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar

Küresel sermayenin pedofili baronu Jeffrey Epstein'in kirli defterleri açıldıkça, Batı’nın "dokunulamaz" denilen zenginlerinin iğrenç yüzü b..
Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim…
Gündem

Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim…

2021 yılında Bingöl’de şehit ağabeyi Tahir Gürmen’e küfür ederek Türkiye’nin tepkisini çeken İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a sos..
Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı
Gündem

Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nde görevli bir albayın, NATO ve Yunan ordusuna ait gizli askeri bilgileri para karşılığında Çin’e sızdırdığı ..
Tek eksik var o da heykel! CHP’nin deprem icraatları gündem oldu
Gündem

Tek eksik var o da heykel! CHP’nin deprem icraatları gündem oldu

Yapılan 455 bin konutu küçümseyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çöp konteynerleri ile övündü.
Bu ihanet sözlerini kimse unutmasın! ‘Depremde Rum geldi, Yunan geldi Türk askeri gelmedi’
Siyaset

Bu ihanet sözlerini kimse unutmasın! ‘Depremde Rum geldi, Yunan geldi Türk askeri gelmedi’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremin yıldönümünde yaptığı konuşmada, “Yardıma Rum geldi, Yunan geldi Türk Askeri gelmedi” diyerek Türk Sil..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23