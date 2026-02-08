  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Flaş gelişme yaşanacak gibi: Icardi'yi sezon sonunda tutabilene aşk olsun! Hayati uyarılar: 'Kanserden korunmak mümkün' dedi ve ekledi... Uzman isimden net açıklama: Haftalarca süren ishal ve karın ağrısına dikkat Bunu yapın! Yemekten sonra sadece 15 dakika! Besinlerin vücutta yağa dönüşmesini engelleyen basit yöntem Fenerbahçe'nin eski hocası öve öve bitiremedi! 'Kariyerinin en iyi döneminde' İstanbul’da kira fiyatları belli oldu! En ucuz kira hangi ilçede Hasan Arslan’dan Özgür Özel’e sert tepki: Lafla değil, listeyle konuşuyoruz İSKİ'nin verileri açıklandı: İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı?
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Bunu yapın! Yemekten sonra sadece 15 dakika! Besinlerin vücutta yağa dönüşmesini engelleyen basit yöntem
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bunu yapın! Yemekten sonra sadece 15 dakika! Besinlerin vücutta yağa dönüşmesini engelleyen basit yöntem

Yemek sonrası koltuğa uzanmak yerine kısa bir yürüyüşe çıkmanın ne denli faydalı olduğunu unutmamalısınız...

#1
Foto - Bunu yapın! Yemekten sonra sadece 15 dakika! Besinlerin vücutta yağa dönüşmesini engelleyen basit yöntem

Vücudunuza sandığınızdan çok daha büyük faydaları var. Uzmanlara göre kaşığı bıraktıktan yaklaşık 30 dakika sonra yapılan hafif hareketler; kan şekeri dengesinden sindirime, bağırsak-beyin etkileşiminden enerji seviyesine kadar pek çok sistemi olumlu yönde etkiliyor. National Geographic'in yer verdiği çalışmalara göre, yemek yedikten sonra yürüyüş yapmak beyni ve vücudu olumlu yönde etkiliyor.

#2
Foto - Bunu yapın! Yemekten sonra sadece 15 dakika! Besinlerin vücutta yağa dönüşmesini engelleyen basit yöntem

Çalışmalar, yemek sonrası yapılan hafif hareketlerin bile kan şekeri kontrolünü ve bağırsak-beyin etkileşimini etkileyerek vücudun besinleri daha verimli bir şekilde işlemesine yardımcı olduğunu gösterdi.

#3
Foto - Bunu yapın! Yemekten sonra sadece 15 dakika! Besinlerin vücutta yağa dönüşmesini engelleyen basit yöntem

ABD'deki George Washington Üniversitesi'nden beslenme uzmanı Loretta DiPietro,

#4
Foto - Bunu yapın! Yemekten sonra sadece 15 dakika! Besinlerin vücutta yağa dönüşmesini engelleyen basit yöntem

kaşığı bıraktıktan yaklaşık 30 dakika sonra hareket etmeye başlamanın ideal zaman olduğunu vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!
Gündem

Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!

İstanbul’un göbeği BEBEK’te "spor salonu" maskesi altında yürütülen ahlaksızlık operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Yeşilçam filmlerinde..
Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar
Gündem

Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar

Küresel sermayenin pedofili baronu Jeffrey Epstein'in kirli defterleri açıldıkça, Batı’nın "dokunulamaz" denilen zenginlerinin iğrenç yüzü b..
Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim…
Gündem

Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim…

2021 yılında Bingöl’de şehit ağabeyi Tahir Gürmen’e küfür ederek Türkiye’nin tepkisini çeken İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a sos..
Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı
Gündem

Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nde görevli bir albayın, NATO ve Yunan ordusuna ait gizli askeri bilgileri para karşılığında Çin’e sızdırdığı ..
Tek eksik var o da heykel! CHP’nin deprem icraatları gündem oldu
Gündem

Tek eksik var o da heykel! CHP’nin deprem icraatları gündem oldu

Yapılan 455 bin konutu küçümseyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çöp konteynerleri ile övündü.
Bu ihanet sözlerini kimse unutmasın! ‘Depremde Rum geldi, Yunan geldi Türk askeri gelmedi’
Siyaset

Bu ihanet sözlerini kimse unutmasın! ‘Depremde Rum geldi, Yunan geldi Türk askeri gelmedi’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremin yıldönümünde yaptığı konuşmada, “Yardıma Rum geldi, Yunan geldi Türk Askeri gelmedi” diyerek Türk Sil..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23