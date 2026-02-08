Bunu yapın! Yemekten sonra sadece 15 dakika! Besinlerin vücutta yağa dönüşmesini engelleyen basit yöntem
Yemek sonrası koltuğa uzanmak yerine kısa bir yürüyüşe çıkmanın ne denli faydalı olduğunu unutmamalısınız...
Vücudunuza sandığınızdan çok daha büyük faydaları var. Uzmanlara göre kaşığı bıraktıktan yaklaşık 30 dakika sonra yapılan hafif hareketler; kan şekeri dengesinden sindirime, bağırsak-beyin etkileşiminden enerji seviyesine kadar pek çok sistemi olumlu yönde etkiliyor. National Geographic'in yer verdiği çalışmalara göre, yemek yedikten sonra yürüyüş yapmak beyni ve vücudu olumlu yönde etkiliyor.
Çalışmalar, yemek sonrası yapılan hafif hareketlerin bile kan şekeri kontrolünü ve bağırsak-beyin etkileşimini etkileyerek vücudun besinleri daha verimli bir şekilde işlemesine yardımcı olduğunu gösterdi.
ABD'deki George Washington Üniversitesi'nden beslenme uzmanı Loretta DiPietro,
kaşığı bıraktıktan yaklaşık 30 dakika sonra hareket etmeye başlamanın ideal zaman olduğunu vurguladı.
