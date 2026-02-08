  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Flaş gelişme yaşanacak gibi: Icardi'yi sezon sonunda tutabilene aşk olsun! Hayati uyarılar: 'Kanserden korunmak mümkün' dedi ve ekledi... Uzman isimden net açıklama: Haftalarca süren ishal ve karın ağrısına dikkat Bunu yapın! Yemekten sonra sadece 15 dakika! Besinlerin vücutta yağa dönüşmesini engelleyen basit yöntem Fenerbahçe'nin eski hocası öve öve bitiremedi! 'Kariyerinin en iyi döneminde' İstanbul’da kira fiyatları belli oldu! En ucuz kira hangi ilçede Hasan Arslan’dan Özgür Özel’e sert tepki: Lafla değil, listeyle konuşuyoruz İSKİ'nin verileri açıklandı: İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı?
Sağlık
9
Yeniakit Publisher
Hayati uyarılar: 'Kanserden korunmak mümkün' dedi ve ekledi...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hayati uyarılar: 'Kanserden korunmak mümkün' dedi ve ekledi...

Kanser vakalarıyla ilgili uzman isimden çarpıcı açıklamalar ve teşhisler geldi.

#1
Foto - Hayati uyarılar: 'Kanserden korunmak mümkün' dedi ve ekledi...

Düzce Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Sorumlu Hekimi Serap Çökerdenoğlu, Türkiye genelinde yaklaşık 680 bin kişinin kanserle mücadele ettiğini belirterek, erken tanının hayat kurtardığını vurguladı.

#2
Foto - Hayati uyarılar: 'Kanserden korunmak mümkün' dedi ve ekledi...

Dünya Kanser Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Dr. Serap Çökerdenoğlu, kanserin vücuttaki hücrelerin kontrolsüz çoğalarak organ işlevlerini bozmasıyla ortaya çıktığını hatırlattı. Dr. Çökerdenoğlu, "Çeşitli kanserlerde farklı faktörler olabiliyor. Çevresel ve genetik faktörler genellikle ortaya çıkıyor. Örneğin akciğer kanseri yüzde 90 oranında tütün mamulleri kullanımından kaynaklanmaktadır. Fiziksel egzersiz yapmama, sağlıksız beslenme ve HPV gibi bazı virüsler de kansere neden olan çevresel faktörler arasında ön plana çıkmaktadır" dedi.

#3
Foto - Hayati uyarılar: 'Kanserden korunmak mümkün' dedi ve ekledi...

Kanserden korunmanın mümkün olduğunu dile getiren Dr. Çökerdenoğlu, şöyle konuştu:

#4
Foto - Hayati uyarılar: 'Kanserden korunmak mümkün' dedi ve ekledi...

"Bahsedilen çevresel faktörlerden uzak durabilirsek, sağlıklı beslenirsek, sigara ve alkolün aşırı tüketimi olmazsa ve taramalarımızı yaptırırsak kanseri çok erken evrede tespit edebilir ve kanserden korunabiliriz. Hastanın tüm yaşayacağı kanser sorunlarını erken tanı ile görebilir ve sağlık maliyetlerini de en aza indirmiş oluyoruz.

#5
Foto - Hayati uyarılar: 'Kanserden korunmak mümkün' dedi ve ekledi...

Erken tanı hastalarımızın hayatlarını kurtarır.

#6
Foto - Hayati uyarılar: 'Kanserden korunmak mümkün' dedi ve ekledi...

Sağlık Bakanlığı'na bağlı KETEM'lerde meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramalarını ücretsiz yapıyoruz."

#7
Foto - Hayati uyarılar: 'Kanserden korunmak mümkün' dedi ve ekledi...

Türkiye'de her yıl yaklaşık 240 bin yeni kanser vakasının görüldüğünü ve çevresel faktörlerin etkisiyle bu sayının arttığını aktaran Çökerdenoğlu, "Kanser, erken tanısına çok dikkat edilmesi gereken bir hastalık türüdür.

#8
Foto - Hayati uyarılar: 'Kanserden korunmak mümkün' dedi ve ekledi...

Ülkemizde şu an da 680 bin civarında kanser hastası biliniyor. Aslında kanser günü yılda bir gün değil, her gün önemsenmelidir. Biz KETEM'lerde yılın 365 günü her gün taramalarımızı gerçekleştiriyoruz. Erken tanı hayat kurtarır, lütfen taramalarınızı ihmal etmeyin" ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!
Gündem

Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!

İstanbul’un göbeği BEBEK’te "spor salonu" maskesi altında yürütülen ahlaksızlık operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Yeşilçam filmlerinde..
Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar
Gündem

Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar

Küresel sermayenin pedofili baronu Jeffrey Epstein'in kirli defterleri açıldıkça, Batı’nın "dokunulamaz" denilen zenginlerinin iğrenç yüzü b..
Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim…
Gündem

Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim…

2021 yılında Bingöl’de şehit ağabeyi Tahir Gürmen’e küfür ederek Türkiye’nin tepkisini çeken İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a sos..
Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı
Gündem

Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nde görevli bir albayın, NATO ve Yunan ordusuna ait gizli askeri bilgileri para karşılığında Çin’e sızdırdığı ..
Tek eksik var o da heykel! CHP’nin deprem icraatları gündem oldu
Gündem

Tek eksik var o da heykel! CHP’nin deprem icraatları gündem oldu

Yapılan 455 bin konutu küçümseyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çöp konteynerleri ile övündü.
Bu ihanet sözlerini kimse unutmasın! ‘Depremde Rum geldi, Yunan geldi Türk askeri gelmedi’
Siyaset

Bu ihanet sözlerini kimse unutmasın! ‘Depremde Rum geldi, Yunan geldi Türk askeri gelmedi’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremin yıldönümünde yaptığı konuşmada, “Yardıma Rum geldi, Yunan geldi Türk Askeri gelmedi” diyerek Türk Sil..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23