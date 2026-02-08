Fenerbahçe'nin eski hocası öve öve bitiremedi! 'Kariyerinin en iyi döneminde'
Beşiktaş'ın devasa bir bonservis ödeyerek takıma kazandırdığı stoper için Fenerbahçe'nin eski hocasından övgü dolu sözler geldi.
Beşiktaş ara transfer döneminde Wolverhampton'ın 28 yaşındaki stoperi Emmanuel Agbadou'yu kadrosuna katmıştı. Wolverhampton'ın eski hocası Vitor Pereira'dan Agbadou için övgü dolu sözler geldi.
Ara transfer döneminde kadrosuna 7 takviye yapan Beşiktaş, Wolverhampton'ın 28 yaşındaki stoperi Emmanuel Agbadou'yu renklerine bağlamıştı. İki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, Wolverhampton takımında birlikte çalıştığı Beşiktaş'ın yeni transferi Agbadou'dan övgüyle bahsetti. Pereira, Agbadou'yu Wolverhampton takımına getiren isim olmuştu.
Pereira'nın açıklaması şöyle:
-Üst düzey bir oyuncu. Oyunu kurma konusunda çok iyi; kısa ve uzun pasları etkili. İkili mücadelelerde güçlü, agresif. Hızlı bir oyuncu. Lider özellikleri taşıyor, özgüveni çok yüksek. Bana göre Türkiye Ligi için çok önemli bir transfer.
