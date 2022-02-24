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Spor Shevchenko'dan Rusya'ya savaş tepkisi!
Spor

Shevchenko'dan Rusya'ya savaş tepkisi!

Ukraynalı futbol efsanesi Andriy Shevchenko, Rusya'nın ülkesine karşı açtığı savaşa soyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 17:53:00 -
Shevchenko'dan Rusya'ya savaş tepkisi!

Ukraynalı futbol efsanesi Andriy Shevchenko, Rusya'nın ülkesine karşı açtığı savaşa soyal medya hesabından tepki gösterdi.

45 yaşındaki Ukraynalı futbol efsanesi Andriy Shevchenko, Rusya'nın ülkesine karşı açtığı savaşa soyal medya hesabından büyük tepki gösterdi. Öte yandan diğer Ukraynalı yıldız futbolcular da Rusya'nın açtığı savaşa karşı büyük tepkiler bulundu.

Shevchenko Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna benim vatanım! Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum! Çok zor zamanlardan geçtik ve geçtiğimiz 30 yılda millet olarak şekillendik!" ifadelerini kullandı.

YARMOLENKO: SEÇİMİMİZ AVRUPA UKRAYNA'SI

Andriy Yarmolenko ise "Her Ukraynalıyı ülkeye bağlılıklarını göstermeye, ordumuzu desteklemeye davet ediyorum. Gücümüz özgürlük, seçme hakkı, saygı ve insani değerlerdir. Seçimimiz Avrupa Ukrayna'sı."

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Yorumlar

Ankaralı

Rusya ve Çin, komünist rejim olmanın verdiği, katillik, hayvanlık, insan haklarına saygısızlık, emperyalist ve aşağılık bir işgal ruhu var onlarda. Bütün dünya bir olup, bu hayvan Rusya'ya ve Çin'e tepki göstermesi gerekir. Ancak bu durumların tek sorumlusu vahşi kapitalizmi temsil eden Amerika ve AB. Amerika gittiği yere kan, gözyaşı ve katliam ve işgal yapınca; ülkelere Amerika'dan soğudu ve Rusya ile Çin'in kucağına düştüler. Baksanıza bu gün Çin, Tayvan'a saldırmış, havaalanlarına girmiş, gemilerle de kıyılarına yanaşmış.
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