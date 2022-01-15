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Spor Shevchenko kovuldu!
Spor

Shevchenko kovuldu!

İtalya Serie A takımlarından Genoa, Ukraynalı teknik direktör Andriy Shevchenko'nun görevine son verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 17:35:00 -
Shevchenko kovuldu!

İtalya Serie A takımlarından Genoa, Ukraynalı teknik direktör Andriy Shevchenko'nun görevine son verdi.

Genoa kulübünden yapılan açıklamada, Shevchenko'nun görevden alındığı belirtilirken, 45 yaşındaki çalıştırıcıya ve teknik heyetine başarı dileğinde bulunuldu.

Ayrıca takımın, geçici süreliğine Abdoulay Konko'ya emanet edildiği belirtildi.

Mavi-kırmızılı takım, Ukraynalı teknik adamı 7 Kasım'da Davide Ballardini'nin yerine göreve getirmişti.

Shevchenko yönetimindeki Genoa, Serie A'da çıktığı 9 maçta 3 beraberlik, 6 yenilgi alırken, hiç galip gelememişti. 

Genoa, Serie A’da 21 maçta aldığı 1 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet ve 12 puanla 19. sırada küme düşme hattının içinde bulunuyor.

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