Shell&Turcas’tan LNG Dolum Sistemi

Shell&Turcas bu kapsamda, ilk “Shell LNG Dolum Sistemi”ni İsmet Yılmaz Lojistik’in Dilovası’ndaki lojistik operasyon merkezinde kurdu.

Fabrika üretimi IVECO Stralis NP460 LNG kamyonu ve üç adet dizelden LNG’ye dönüştürülen kamyonlar Türkiye karayollarında lojistik operasyonlarına başladı.

Yakın zamanda Shell&Turcas, “Shell LNG Dolum Sistemi”ni ve LNG’li kamyonları diğer lojistik firmaların da kullanımına sunacak.