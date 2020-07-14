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Spor

Shaqiri Fenerbahçe’ye mi geliyor?

Liverpool'da gözden çıkarılan Shaqiri'nin menajerler tarafından Fenerbahçe'ye teklif edildiği iddia edildi. Peki Shaqiri Fenerbahçe’ye mi geliyor? Shaqiri Premier League’de bu sezon kaç maç oynadı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-14 15:20:00 -
Shaqiri Fenerbahçe’ye mi geliyor?

Fenerbahçe, gelecek yıl şampiyonluk yarışına dahil olmak için kolları sıvadı.

Shaqiri Premier League’de bu sezon kaç maç oynadı?

Teknik direktör Klopp, bu sezon sadece 6 Premier Lig maçında forma giyen İsviçreli sol kanat oyuncusunu gelecek sezon kadroda düşünmüyor.

Ligde sadece 174 dakika süre alan 28 yaşındaki futbolcunun sadece 1 golü var. Arnavut asıllı İsviçreli yıldız, geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmişti.

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