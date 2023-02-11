Shakira'dan Türkiye için yardım çağrısı

Türkiye'ye dünyadan destek yağarken, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de depremzedeler için harekete geçti. Bu isimlerden biri de dünyaca ünlü şarkıcı Shakira oldu.



Shakira, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bu olaya kayıtsız kalmadı. Depremlerde yaşamını yitirenler için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayan Kolombiyalı şarkıcı, takipçilerinin depremzedeler için UNICEF’e bağış yapmasını istedi.



Shakira, 82.2 milyon takipçisinin bulunduğu depremlerin çocuklar üzerinde çok yıkıcı bir etkisi olduğu mesajını yazdı. Shakira’nın paylaşımında 'Turkey' yerine 'Türkiye' yazması ayrıca takdir topladı.