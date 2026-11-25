Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Türk temsilcisi Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'a rakip olacak.

2 Türk teknik adamın karşı karşıya geleceği mücadeleyi Fenerbahçe kazanmak ve puanını 8'e yükseltmek istiyor. Fenerbahçe kazanması halinde son maçlar öncesinde ilk 8 için avantaj sağlayacak. Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibiyle İngiltere'de karşı karşıya gelecek.

Londra'da Chelsea'nin maçlarını oynadığı Stamford Bridge'deki müsabaka, saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

AVRUPA'DA 311. MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında bu akşam Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 311. maçında boy gösterecek.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 310 müsabakada 123 galibiyet elde ederken 69 beraberlik aldı. Sahadan 118 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 423 kez havalandırdı, kalesinde 437 gol gördü.

TARİHTE İLK KEZ 2 TÜRK ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KARŞILAŞACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk teknik direktör karşı karşıya gelecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı, iki Türk teknik direktörün mücadelesine sahne olacak.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan ile Fenerbahçe'nin teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Devler Ligi"nde karşılaşacak.

UZUN YILLAR BİRLİKTE MÜCADELE ETTİLER

Arda Turan ile Emre Belözoğlu, uzun yıllar boyunca A Milli Futbol Takımı'nda birlikte mücadele etti.

Arda, A Milli Futbol Takımı'nda 2006-17 yılları arasında forma giyerken Emre, 2000-19 yılları arasında ay-yıldızlı formayı giydi.

İkili, 2012 yılında İspanya'nın köklü ekiplerinden Atletico Madrid'in forması altında da görev yaptı.

Emre Belözoğlu, 2012 yazında Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e transfer olarak Arda Turan'ın takım arkadaşı oldu.

Yaklaşık 6 ay süren takım arkadaşlığında en dikkati çeken başarı, 31 Ağustos 2012'de Chelsea'yi 4-1 yenerek kazandıkları UEFA Süper Kupa zaferiydi.

Arda ve Emre, kupa töreninin ardından sahanın içinde Türk bayrağı ile tur attı.

Arda-Emre ikilisinin aynı dönemde Atletico Madrid'in başarısı için ter dökmesi, İspanya basınında manşetlere taşınmış ve ikiliye "Türk Kardeşler" lakabı takılmıştı.

FENERBAHÇE UKRAYNA EKİPLERİNE KARŞI ZORLANIYOR

Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Fenerbahçe, Ukrayna ekiplerine 13. kez rakip olacak.

Ukrayna takımlarıyla daha önce 12 kez rakip olan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet elde ederken 5 müsabakadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler 4 maçta ise rakiplerine kaybetti.

Ukranya'nın Shakhtar Donetsk takımıyla 2015-16 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde rakip olan Fenerbahçe, rakibiyle sahasında 0-0 berabere kalırken deplasmanda 3-0 yenilerek turu geçemedi.

FENERBAHÇE'DE 2 İSİM SHAKHTAR MAÇINDA YOK

Fenerbahçe'de Shakhtar Donetsk maçı öncesinde 2 eksik isim bulunuyor.

Sakatlıkları devam eden Nathan Ake ve Marco Asensio, bu akşam oynanacak müsabakada takımlarını yalnız bırakacak