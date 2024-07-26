SGK'ya borç 5.3 Milyar TL! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi böyle hortumlanıyor

RECEP YEŞİL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) en fazla borcu olan 5 belediyenin sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana büyükşehir belediyeler ile Şişli Belediyesi olduğunu bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediyelerin SGK'ye olan prim borçları ile ilgili birtakım gerçekleri millete aktarma ve CHP'li bazı yetkililerin ortaya attığı yanlış bilgileri düzeltme gereği duyduklarını belirtti.

SGK'ye en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamının CHP'li belediyeler olduğunu kaydeden Işıkhan, "Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada da bunu ifade etmiştik. Türkiye genelinde belediyelerin SGK'ye olan toplam prim borcu 96 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu borçların yüzde 67,7'si tek başına CHP'li belediyelere ait." ifadesini kullandı.

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Bakan Işıkhan, açıklamasında "İşte en borçlu 5 belediye" ifadeleriyle, şu verileri paylaştı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi 5,7 milyar lira, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3,3 milyar lira, Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar lira ve Şişli Belediyesi 1,8 milyar lira."

25 yıldır kesintisiz CHP zihniyeti yönetiyor

Şuanda Cemil Tugay'ın idare ettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi, 25 yıldır CHP zihniyeti tarafından yönetiliyor.

İşçilerinin sigorta primini bile ödemekten aciz olan CHP'li belediyenin paraları nasıl hortumladığı ortaya çıktı. İşte rezaletin sadece 3 örneği...

Yandaş Tarkan'a 23 milyon 540 bin liralık ödeme

Tunç Soyer döneminde CHP yandaşlığıyla bilinen Tarkan'a İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları bahanesiyle 23 milyon 540 bin liralık ödeme yapılmıştı.

Yetmedi Gülşen'e 10 milyon TL bastılar

Sabah'ın haberine göre; Tarkan'a 23 milyon 540 bin liralık ödeme yetmezmiş gibi bir başka yandaş şarkıcı Gülşen'e ise yılbaşı konseri için toplam 10 milyon TL harcama yapıldı.

Geride bıraktığımız günlerde 33 milyon havaya saçıldı

MedyaRadar'da yer alan habere göre; yangın dolayısıyla vatandaşlardan su tankeri desteği isteyen CHP'li Lal Denizli'nin idare ettiği Çeşme Belediyesi'nin Alaçatı Ot Festivali ile ilgili ihalesine iki firma davet edildi ve organizasyonu 14 milyon 975 bin lira ile Startan Ajans kazanmıştı.

Aynı firmanın CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de 33 milyonluk ihale aldığı ortaya çıkmıştı.

Vatandaşa hizmet noktasında sıfır çeken CHP'li büyükşehir, sadece 3 olayda yandaşlara toplam 67 milyon TL'yi kolayca akıttığı görüldü.