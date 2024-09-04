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Gündem SGK'dan vatandaşlara IBAN numaralı SMS'lere dikkat edilmesi konusunda uyarı!
Gündem

SGK'dan vatandaşlara IBAN numaralı SMS'lere dikkat edilmesi konusunda uyarı!

Yeniakit Publisher
2024-09-04 12:32:00 -
SGK'dan vatandaşlara IBAN numaralı SMS'lere dikkat edilmesi konusunda uyarı!

Sosyal Güvenlik Kurumu, GSS prim borçlarına ilişkin IBAN numaralı SMS’lere kimsenin itibar etmemesi gerektiği konusunda uyarı yaptı.

Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksoy, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin IBAN numaralı SMS'lere kimsenin itibar etmemesi gerektiğini vurgulayarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

Açıklamalarda bulunan Müdür Göksoy, bazı kişilerin vatandaşları arayarak ya da SMS göndererek Genel Sağlık Sigortası borçlarının olduğunu, IBAN numarası vererek ödemelerini, aksi halde icra yoluyla tahsiline gidileceğini belirterek dolandırmaya teşebbüs ettiklerini söyledi.

Göksoy, “Sosyal Güvenlik Kurumunun, SMS gönderimi ile IBAN üzerinden Genel Sağlık Sigortası borcu ödeme uygulaması yok. GSS borcu olanlar, borcunu anlaşmalı bankalardan bankamatik, internet bankacılığı, mobil bankacılıktan ya da e-devlet üzerinden yalnızca TC. kimlik numarası ile SGK ödemeleri veya SGK prim tahsilatları üzerinden ödemeleri gerekir. Aksi halde, gönderilen IBAN numarasına veyahut hesap numarasına paranın aktarılması halinde dolandırıcılığa maruz kalınacaktır. Vatandaşların bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi.

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