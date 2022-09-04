SGK’dan uygun fiyata arsa satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ait gayrimenkul ihale ile satışa sunuluyor.

Satışa Çıkarılan Gayrimenkulün Bulunduğu Yer Ve Konumu:

İli / İlçesi / Mah : Ankara/ Keçiören /Bağlarbaşı

Ada / Parsel No / Cilt / Sayfa No / Cinsi : 33065 /1 / 46 / 14686 / Arsa

-İmar Durumu Ve Vasıfları: Satışı yapılacak gayrimenkul; Ankara ili, Keçiören ilçesi, Aktepe (Tapuda Bağlarbaşı) Mahallesi, 33065 ada, 1 parsel tapu kayıtlarına sahip olup; mahallen Aktepe Mahallesi sınırları içinde yer almaktadır. Taşınmaza ulaşım , Güzelyurt caddesini kesen İncirli Sokak üzerinde, 956. Cadde ile köşe konumlu arsadır. Taşınmazın yer aldığı bölge Keçiören ilçe merkezinin kuzeyinde, Kuzey Ankara TOKİ konutları yakınında yer almaktadır. Bölge Ankara il merkezine yaklaşık 15 km uzaklıkta bulunmaktadır. Taşınmazın yakınında günlük sosyo-kültürel faaliyetlerin sağlanabileceği alanlar mevcut olup Keçiören Kuzey Yıldızı vadisine yakın konumda yer almaktadır. Taşınmaz 291,00 m² yüzölçümlü ve “ARSA” ana taşınmaz niteliğine sahiptir. Değerleme konusu taşınmazın yer parsel hali hazırda sınırları betonarme istinat duvarı üzeri ferforje demirle belirleyici sınırlara sahiptir. Parsel üzerinde herhangi ruhsatlı ruhsatsız yapı bulunmamaktadır. Parsel az eğimli, dörtgen şekle sahip köşe konumlu parseldir. eski imar durumunun Ayrık Nizam 4 kat, konut alanı olduğu beyan edilmiştir. Taşınmaz halihazırda 1/1000 imar planı kapsamı dışında olup, plan onaylanması, askı süreci gibi belirsizliklerin devam ettiği belirtilmiştir.

Gayrimenkulun Arttırmaya Esas Muhammen Değeri: Satışı yapılacak tam hisseli gayrimenkulün muhammen bedeli 1.150.000,00-TL (BirmilyonyüzellibinTL olarak tespit edilmiştir.

Birinci açık arttırma 20.09.2022 gün, 10:50–11:00 Saatleri arasında Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi İhale Salonu Rüzgarlı Cad. No:8 Ulus / ANKARA adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci açık artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkulün, üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel, muhammen bedelin %75’i, satış masrafları ve rüçhanlı alacakların toplam miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 27.09.2022 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci açık artırma yapılacaktır. İkinci açık artırmada muhammen bedelin %40’ı, satış masrafları ve rüçhanlı alacakların toplam miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki; birinci açık artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci açık artırmada 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 94. maddesi gereğince birinci açık artırmadaki şartlar aranacaktır.

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