SGK’dan taksit müjdesi

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) “uyumlu işveren” düzenlemesinin hayata geçirildiğini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İşverenlerimizin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirerek yapılandırıyoruz” açıklamasında bulundu.

1 yıldır ödeyemeyenler

İyi niyetli ve yükümlülüklerini yerine getirmesine karşın elde olmayan nedenlerle bazen primlerini süresinde ödeyemeyen işverenlere bir çok kolaylık getirildiğinin altını çizen Selçuk, düzenlemeden, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi, başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü, başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş ancak borç ödemede hüsnüniyet sahibi ve buna rağmen son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olanların yararlanabileceğini söyledi.

“500 bin liraya kadar teminat aranmayacak”

Önce uyumlu prim borçlularının tespit edileceğini, sonrasında ise “çok zor durum” halinin inceleneceğini belirten Zehra Zümrüt Selçuk, “Uyumlu işverenlerimiz aylık taksitler halinde prim borçlarını ödeyebilecek, 60 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek” değerlendirmesinde bulundu. Selçuk, uyumlu işverenlere getirilen kolaylıklara ilişkin şu bilgileri verdi: “Prim borçlarına uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları basit usulde uygulanacak. Prim borçlarının taksitler halinde ödenmesinde yıllık yüzde 22 olan tecil faizi, çok zor durum derecesine bağlı olarak yüzde 1,1 ile yüzde 16,5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecek. 500 bin TL’ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak. 500 bin TL’yi aşan kısım için ise yüzde 25’i oranında teminat alınarak 60 aya kadar tecil ve taksitlendirme yapılabilecek. Hacizli malın, kanuna göre belirlenen değerinin yarısından az olmamak üzere satış bedelinin yarısının kuruma ödenmesi kaydıyla bu malın borçlu tarafından satışına kurumca izin verilebilecek.”

Avdagiç: Taksitlendirme olumlu bir adım

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) işverenlerin prim borçlarının yapılandırması kararıyla ilgili olarak, “Kredi yapılandırmasının ardından gelen SGK taksitlendirmesi son derece olumlu. Geçici bir prim indirimi ve vergi borcu yapılandırması da süreci tamamlar” açıklamasını yaptı.

Böylesi adımlara ihtiyaç var

SGK primi taksitlendirmesinin hem üretenler hem de hem finans kesimi için önemli bir adım olduğunu ifade eden Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu: “Söz konusu düzenleme ile geriye dönük 3 yılda primini düzenli ödemiş, ancak son 12 ayda sorun yaşayan iyi niyetli işverenin koruma altına alınması ile hakkaniyetli bir sınırlama getirilmiş oldu. Ayrıca 500 bin TL’ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak olması, KOBİ’lere verilen önemi gösteriyor. Hem 60 aylık vade imkanı hem de uygun faiz oranı işveren için önemli bir destek. Piyasadaki nakit döngüsüne, sonrasında da istihdama ve büyümeye katkı yapacak böylesi adımlara ihtiyacımız var.”