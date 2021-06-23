SGK’dan personel seçme sınav duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen ve TREESP1.2.INST-CARE/P-04 numaralı doğrudan hibe sözleşmesi çerçevesinde yürütülmekte olan “Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” Destek Ekibinde görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

Proje kapsamında 26 Şubat 2020 tarihinde yayımlanmış olan personeli alımı ilanı iptal edilmiştir. Daha önce söz konusu ilana başvuranlardan sınava tekrar girmek isteyenlerin başvurularını güncel belgelerle tekrar yapmaları gerekmektedir. Projenin amacı işgücü piyasasından çekilme riski olan küçük çocuklu kadınların Mali Destek Programı yoluyla işgücü piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırarak kayıtlı istihdama katılmalarını ve kayıtlı istihdamda kalmalarını teşvik etmektir. Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

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