SGK’dan emekli olmak daha avantajlı

Soru: Annem 13.12.1971 doğumlu. 27.9.1991 tarihinde hemşire olarak memurluğa başladı. 29.6.1993 tarihi ile 28.6.1995 tarihleri arasında aylıksız izine ayrıldı. Bu süreyi borçlanıp ödedi. 28.6.1995 tarihinde de istifa etti. 5.1.2010-2.8.2016 tarihleri arasında Esnaf Bağ-Kur primi yatırıldı. 2.2.2017 tarihinden bu yana da SSK’lı olarak çalışmaya devam ediyor.

8.04.1994,-3.11.1995-17.3.2001-22.8.2003 tarihlerinde doğan 4 çocuk var. Durum bu şekilde özetledikten sonra birkaç sorum olacak. SSK veya Bağ-Kur, hangisinden emekli olmasını önerirsiniz, hangi tarihte emekliliği dolar, maaşın artması için hangi çocuklar için doğum borçlanması önerirsiniz, biz SSK’dan emekli olmasını avantajlı görüyorduk Bağ-Kur emeklilerinin daha fazla maaş alabildiğini duyduk, bu konuda ne önerirsiniz? Ömer Faruk Ç.

Cevap: Bağ-Kur emeklilik yaşı ile SSK emeklilik yaşı farklı belirleniyor. Ayrıca emeklilik için gerekli prim gün sayıları da farklı. Anneniz Bağ-Kur sonrası 1260 gün SSK primi ödemesi şartıyla 5525 gün primle 48 yaşında emekli olabilir. Oysa doğum borçlanması yapmazsa Bağ-Kur’dan 7200 gün primle 55 yaşında emekli olabilir. İlk üç doğumu borçlanması halinde de bu kez 51 yaşında emekli olabilir. Bu durumda anneniz için en doğru olan SSK emeklisi olması. Verdiğiniz bilgilere göre 1260 gün SSK’lı çalıştıktan sonra annenizin toplam primi 4977 gün yapacaktır. İlk iki doğum için eksik kalan süreleri 5525 gün tamamlayacak kadar doğum borçlanması yaparak SSK emeklisi olmaya hak kazanır. Eğer her ay 30 gün üzerinden SSK primi ödeniyorsa 2020 yılı sonuna doğru 1260 gün SSK dolmuş olur ve borçlanmayla emekli olma hakkı doğar. Tüm doğumları borçlanmak maaşa olumlu katkı yapar. Ayrıca size has olarak SSK’lı iken doğum borçlanması yapıp, SSK emeklisi olmak da maaş miktarı yönüyle avantajlı bir tercihtir.