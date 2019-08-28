SGK yeni emekli olacakların yüzünü güldürecek

Ülkemizde yaklaşık 13 milyon insan, malullük, yaşlılık ya da ölüm aylığı yani emekli maaşı alıyor. Bu emeklilerin 8 milyona yakını da SSK statüsünden maaş alıyor. SSK statüsünden emekli olan 8 milyon kişinin 5 milyon 900 bini kendi maaşını alan emekliler. 2 milyon 100 bin kişi ise ölen anne, baba ya da çocuklarından maaş alan dul ve yetimler.

SSK emekli maaşları ayın 17’sinden başlayarak 26’sına kadar ödeniyor. Burada hangi gün ödeme yapılacağında belirleyici olan unsur tahsis numarasının yani emeklisi numarasının son rakamıdır. Son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde, 7 olanlar ayın 18’inde 5 olanlar ayın 19’unda, 3 olanlar ayın 20’sinde 1 olanlar ayın 21’inde 8 olanlar ayın 22’sinde, 6 olanlar ayın 23’ünde, 4 olanlar ayın 24’ünde 2 olanlar ayın 25’inde, 0 olanlar ise ayın 26’sında emekli maaşlarını seçtikleri bankadan veya PTT şubesinden çekiyorlar.

SGK, her ay ortalama olarak 30 bin vatandaşımıza yaşlılık ve malullük aylığı bağlıyor. Yine her ay ortalama 2 bin kişiye ölüm aylığı bağlandığı gibi ölen emeklinin 8 bin yakınına da ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı bağlıyor. Bir anlamda ortalama bir ayda 40 bin kişiye aylık bağlanıyor.

Geçmiş yıllarda SSK’lılara 5-6 aydan önce emekli maaşı bağlanamazken günümüzde SGK ortalama 10 gün içinde emekli maaşlarını bağlıyor. Bu açıdan SGK’nın çok yüksek bir performans gösterdiğini ve her geçen gün de kendini daha ileri taşıdığını söyleyebiliriz.

Burada her ne kadar ortalama 10 gün için emekli maaşı bağlansa da maaşların bağlandığı tarihi takip eden ayda ödenebilme sorunu nedeniyle SGK’nın bu başarısı vatandaşlar tarafından pek fark edilemiyordu. Örneğin; 30 Mayıs 2019 tarihinde emeklilik müracaatında bulunan ve maaşı 5 Haziran 2019 tarihinde bağlanan yeni emekli ilk maaşını en erken 17 Temmuz 2019 tarihinde aldığı için maaşının bu denli hızlı bağlandığını algılayamıyor.

İşte bu sorunu aşmak isteyen yani maaşın bağlanmasını müteakip maaş ödemesini gerçekleştirecek bir reform çalışmasının startı bu ay verildi. SGK’nın ağustos ayında başlattığı bu yeni uygulama sonrası emekli maaşı bağlanan emekli üç gün içerisinde birikmiş maaş dediğimiz peşin maaş ödemesini seçtiği bankadan alabilecek. Örneğin 30 Temmuz 2019 tarihinde emekli müracaatı yapan kişinin emekli maaşı 5 Ağustos 2019 tarihinde bağlanmış ve maaş günü de ayın 20’si ise ilk maaşını ve birikmiş maaşını almak için 20 Eylül 2019 tarihini beklemeyecek. İlk bağlanan 19 günlük maaşını, maaş bağlandıktan 3 gün sonra yani 8 Ağustos 2019 tarihinde alacağı gibi aylık maaşını da 20 Ağustos 2019 tarihinde alabilecek.

Bir anlamda emekli maaşı bağlanan kişiler artık 2 ay beklemeyecek. Emeklilik dilekçesi verdikten sonra ortalama 15 gün içinde cebine ilk emekli ödemesi girecek.

Bu önemli çalışmayı gerçekleştiren ve ilk defa emekli maaşı bağlanan vatandaşlarımızın yüzünü güldüren SGK Başkanı Dr. M.Selim Bağlı ile Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Yılmaz başta olmak üzere emeği geçen tüm SGK personeline teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.