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Ekonomi SGK uzmanı 'hayırlı olsun' diyerek ilan etti! En düşük emekli maaşında rakam: Devlet ücret artışına hazırlanıyor
Ekonomi

SGK uzmanı 'hayırlı olsun' diyerek ilan etti! En düşük emekli maaşında rakam: Devlet ücret artışına hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-03 18:50:00 -
SGK uzmanı 'hayırlı olsun' diyerek ilan etti! En düşük emekli maaşında rakam: Devlet ücret artışına hazırlanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayına ait enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan bu son açıklamayla birlikte 2023 yılının ilk altı ayında Türkiye genelindeki enflasyon oranı %24,73 olarak hesaplandı. Önceki beş ayda kaydedilen %22,72'lik enflasyon oranına Haziran ayında gerçekleşen %1,64'lük artış da eklenince yılın ilk yarısında enflasyon beklenenden yüksek bir oranda gerçekleşmiş oldu.

Memurlar ve emekliler için merakla beklenen Temmuz zammı da TÜİK'in açıkladığı bu veriler doğrultusunda netleşti. Haziran ayında açıklanan %1,64'lük enflasyon artışı, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak zam oranını da belirlemiş oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN TEMMUZ ZAM ORANLARI

Yıllık enflasyon baz alınarak Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen zamlarla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları belirlendi.
Yeni düzenlemeye göre, önceki altı aylık dönemde yüzde 49.25 zam alan emekliler, Temmuz ayında yüzde 24.73 oranında bir artış daha aldı.
SGK uzmanları son veriler ışığında zamlı maaşları kalem kalem hesapladı.

Maaş Örnekleri

10.000 TL maaş -> 12.473 TL
11.000 TL maaş -> 13.570,30 TL
12.000 TL maaş -> 14.667,60 TL
13.000 TL maaş -> 15.764,90 TL
14.000 TL maaş -> 16.862,20 TL
15.000 TL maaş -> 17.959,50 TL
16.000 TL maaş -> 19.080,80 TL
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YENİ MAAŞ TABANLARI

Bu zamla birlikte, memurların ve memur emeklilerinin en düşük maaşları da önemli ölçüde artış gösterdi. Takvim'in aktardığı haberde: Memurlarda en düşük maaş 32 bin 860 lira iken, zamlarla birlikte bu rakam 39 bin 205 liraya yükseldi. Memur emeklilerinde ise en düşük maaş 14 bin 741 liradan 17 bin 588 liraya çıktı.

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