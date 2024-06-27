SGK uzmanı açıkladı: Memur ve emekli maaş zammı en az...

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 6 aylık enflasyon oranlarına çevrildi. 3 Temmuz’da TÜİK’in haziran enflasyon rakamlarını açıklamasıyla beraber memur ve emeklilerin maaş zammı belli olacak. SGK Uzmanı Emin Yılmaz kulislerde emekli zammıyla konuşulan son bilgileri paylaştı.

Milyonların gözü, 3 Temmuz'daki haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Memur ve emekliler maaş zammının ne kadar olacağını merak ederken son bir veri kaldı. 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anketinde enflasyon tahmini Haziran ayı için yüzde 2.52 oldu. Anketteki tahminin gerçekleşmesi halinde ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25,81 gelecek.

Memur ve emekli zammıyla ilgili çeşitli senaryolar gündeme gelse de emekliye refah payı verilmesi seçenekler arasından kalktı.

Emekliye refah payı verilecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a dün "Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" sorusu yöneltildi. Bakan Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok" yanıtını verdi.

Öte yandan kamuoyunda emeklilerin kök maaşlarına seyyanen zam yapılacağı konuşuluyor. Peki, emekli kök maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaş zammı ne olacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz, emekli zammında son kulis bilgilerini paylaştı.

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Milliyet'e konuşan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Kök maaş olarak tabir edilen aslında kişilerin çalışma hayatı boyunca maaşından kesilen uzun vadeli primler vasıtası ile kanunların emrettiği şekilde bağlanan maaştır. Eğer emekli maaşınız 10 bin TL’nin altında ise aradaki fark Hazine tarafından karşılanmaktadır.

Kök aylıkları 8 bin TL olan emekliler...

Temmuz ayı enflasyon verisi tahminen Merkez Bankası anketine göre yüzde 2,52 oranında beklenmektedir. 2024 ilk yarıyılı enflasyonun tahminen yüzde 25,81 oranında çıkması muhtemel gözükmektedir. O zaman kök aylıkları 8 bin TL altında olan emeklilerimize maalesef hissedilir bir maaş farkı gelemeyecek.

Kamuoyunda kök aylıklarla ilgili iki haber dönmektedir. Bunlardan bir tanesi 10 bin TL’nin altında olan kök aylıklara seyyanen bir zam getirilerek 10 bin TL’ye tamamlanması, sonrasında ise enflasyon farkı olan yüzde 25,81 verilmesi şeklindedir. Bu durumda en düşük emekli aylığı 12.581 TL’ye yükselecektir.

Kulislerde konuşulanları açıkladı

Öte yandan kulislerde konuşulan diğer bir durum da kök aylıklara müdahale edilmeyip 10 bin TL olan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 ile 15 bin TL arasına getirilmesidir. Ben bu ihtimalin gerçekleşmesini daha yüksek buluyorum. Bana göre kök aylıklara seyyanen zam değil de 10 bin TL taban aylığa iyileştirme yapılması daha mümkün gözükmektedir.

Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Ben bu dönemde memur emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarının eşitleneceğini düşünüyorum. Memur emeklileri için bir zam eşitleme durumu söz konusu olmayacaktır. Tahminlerime göre memurlarımıza yüzde 20,34, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25,81 oranında zam yapılacaktır. Memur emeklileri de yüzde 25,81 oranında zam alacaklar.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı Hazine tarafından desteklenerek 10 bin TL olarak belirlenmişti. Enflasyon verisi değerlendirildiğinde zam oranının yüzde 25 civarında olacağını düşünüyorum. En düşük emekli maaşının 12.500 TL’ye çıkarılmasını bekliyorum. Tabi içinde bulunduğumuz sıkı para politikası ve ekonomik program dahilinde olduğumuzdan ötürü en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirilemeyeceğini düşünüyorum.