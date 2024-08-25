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Sağlık SGK tek tek duyurdu! Bu hastalıklara yakalanan ertesi gün emeklilik hakkı kazanıyor
Sağlık

SGK tek tek duyurdu! Bu hastalıklara yakalanan ertesi gün emeklilik hakkı kazanıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-25 22:36:00 -
SGK tek tek duyurdu! Bu hastalıklara yakalanan ertesi gün emeklilik hakkı kazanıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, malulen emeklilik başvurusu için uygun görülen hastalıkların listesini güncelledi. Bu hastalıklar arasında şizofreni, MS, beyin tümörleri gibi ciddi sağlık sorunları bulunuyor. Bu hastalıklardan birine sahip olan veya geçiren bireyler, erken emeklilik hakkından yararlanabilirler. Ancak bu hakka sahip olabilmek için belirli sigortalılık ve prim ödeme şartlarını yerine getirmek gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, malulen emeklilik için geçerli olan hastalıkların güncel listesini duyurdu. Bu hastalıklar arasında görme kaybı, tüberküloz ve bipolar bozukluk gibi ciddi sağlık sorunları yer alıyor.

Listeye göre, bu hastalıklardan birine sahip olanlar erken emeklilik hakkına sahip olabilirler. Ancak bu hakka ulaşmak için belirli sigortalılık ve prim ödeme şartlarını sağlamak gerekiyor.

Malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıklar kişilere ciddi hayatı tehlike veya artık iş bulma ihtimali düşük olan kişilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu yüzden her hastalık malulen emekliliği gerektirmez.

Listede olan hastalıklar, bireyde iş gücünde %60 ve üzerinde bir engel getirmelidir. Ancak mevzuata göre, bu haktan faydalanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Sigortalı çalışan kişinin en az 10 yıl çalışmış olması ve yine en az 1800 günlük prim ödemesi yapılmış olması gerekiyor.

SGK, malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıkların listesini açıkladı. Bu 18 hastalıktan birine yakalanıp sağlık durumu bozulan veya rapor alan bireyler için erken emeklilik fırsatlarından yararlanacakların detayları belli oldu.
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HASTALIKLARIN LİSTESİ

  • AIDS
  • Tüberküloz
  • Siroz
  • Zekâ geriliği
  • Şizofreni
  • Bipolar bozukluk
  • Multipl skleroz (MS)
  • Serebral palsi
  • Felç
  • Uzuv kayıpları
  • Demans
  • Görme kaybı
  • Kanser
  • Epilepsi
  • Parkinson hastalığı
  • Beyin tümörleri
  • Behçet hastalığı
  • Organ nakli (kemik iliği hariç)
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